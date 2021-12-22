Nureddin Nebati 'devam edecek' deyip anlattı: 'Anadolu'ya çıkacağız'

22 Aralık 2021 Çarşamba, 14:48

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de AKP Grup Toplantısı sonrası milletvekillerine ekonomik gelişmeler konusunda sunum yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Nebati, yeni ekonomik modelin ayrıntılarına ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Bakan Nebati'nin, milletvekillerine, faizlerin ve dövizin düşmesinden sonra piyasaların rahatlayacağını, toplum olarak herkesin bu zor günlerde elini taşın altına koyması gerektiğini, ekonomik iyileşmelerin yakın zamanda piyasalara ve yurttaşa da yansıyacağını öne sürdüğü belirtildi.

Toplantının ardından AKP'li milletvekilleri ile kuliste sohbet eden Nebati, Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nebati, kapalı toplantıya ilişkin, "Dün akşam TRT yayınında anlattıklarımı anlattık. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sunumumuz olacak ardından 4 Ocak'ta AK Parti İl Başkanları Toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce bir rahatlama, o gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağız şey, hep birlikte çalışmak. 'O', 'bu', 'sen', 'ben' yok; hep beraber" diye konuştu.

Kurdaki kısmi gerilemenin fiyatlara yansımasının yavaş olup olmadığına ilişkin soru üzerine Bakan Nebati, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kendini göstereceğini ifade etti.