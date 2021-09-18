Maurizio Sarri ile Fatih Terim'in diyaloğu ortaya çıktı
Milliyet'in haberine göre, İstanbul’a gelmeden İtalyan basınına Fatih Terim’i yere göğe sığdıramayan açıklamalar yapan Lazio Teknik Direktörü Sarri’nin oyun felsefesine hayran kaldığı tecrübeli hoca ile maç öncesi buluşmasında İtalyanca "è un onore conoscerti" (seninle tanışmak bir şeref) ifadesini kullandığı ortaya çıktı.
Video Haberler
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
- Sabah saatlerinde İstanbul'da yaşandı! Korkutan olay
- Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarparak can verdiler
- Korku dolu anlar! Bir anda ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- TRT ekranlarında kriz!
- Mesut Özil hangi partiye oy vereceğini açıkladı
- Mafya lideri cinayetinde yeni gelişme
- Valilik açıkladı: İşte pazar günü kapanacak yollar
- İşletme uzayınca tekne boyu da uzadı
- Gülen hakkında yeni tecavüz kararı
- Erdoğan'ın Rabia ikilemi
- 18 günlük eşini vuran Müslüm Aktaş'tan korkunç ifadeler
- Köpek otelinde dehşet adliyeye taşındı
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı