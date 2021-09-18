Maurizio Sarri ile Fatih Terim'in diyaloğu ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 13:07
<p>UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, evinde Lazio'yu 1-0 mağlup etti.</p>

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, evinde Lazio'yu 1-0 mağlup etti.

<p>Mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri arasında yaşananlar damga vurdu.</p>

Mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri arasında yaşananlar damga vurdu.

<p>İkili arasında geçen diyalog belli oldu.</p>

İkili arasında geçen diyalog belli oldu.

<p>Milliyet'in haberine göre, İstanbul’a gelmeden İtalyan basınına Fatih Terim’i yere göğe sığdıramayan açıklamalar yapan Lazio Teknik Direktörü Sarri’nin oyun felsefesine hayran kaldığı tecrübeli hoca ile maç öncesi buluşmasında İtalyanca "è un onore conoscerti" (seninle tanışmak bir şeref) ifadesini kullandığı ortaya çıktı.</p>

Milliyet'in haberine göre, İstanbul’a gelmeden İtalyan basınına Fatih Terim’i yere göğe sığdıramayan açıklamalar yapan Lazio Teknik Direktörü Sarri’nin oyun felsefesine hayran kaldığı tecrübeli hoca ile maç öncesi buluşmasında İtalyanca "è un onore conoscerti" (seninle tanışmak bir şeref) ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

<p>Terim, Fiorentina’yı çalıştırırken İtalya 4. Ligi’nde Sansovino'da görev yapan Sarri’nin, tecrübeli hocanın oynattığı futboldan çok etkilendiği ve futbol felsefesinin temelini bu anlayışın oluşturduğu ifade edildi.</p>

Terim, Fiorentina’yı çalıştırırken İtalya 4. Ligi’nde Sansovino'da görev yapan Sarri’nin, tecrübeli hocanın oynattığı futboldan çok etkilendiği ve futbol felsefesinin temelini bu anlayışın oluşturduğu ifade edildi.

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