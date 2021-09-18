Maurizio Sarri ile Fatih Terim'in diyaloğu ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre, İstanbul’a gelmeden İtalyan basınına Fatih Terim’i yere göğe sığdıramayan açıklamalar yapan Lazio Teknik Direktörü Sarri’nin oyun felsefesine hayran kaldığı tecrübeli hoca ile maç öncesi buluşmasında İtalyanca "è un onore conoscerti" (seninle tanışmak bir şeref) ifadesini kullandığı ortaya çıktı.