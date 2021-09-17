Maurizio Sarri ile Fatih Terim'in diyaloğu dikkat çekti

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 09:50
<p>UEFA Avrupa Ligi Grup maçlarında Galatasaray, İtalyan temsilcisi Lazio'yu 1-0 yenerek turnuvuya galibiyetle başladı.&nbsp;</p>

UEFA Avrupa Ligi Grup maçlarında Galatasaray, İtalyan temsilcisi Lazio'yu 1-0 yenerek turnuvuya galibiyetle başladı. 

<p>Galatasaray'ın golü İtalyan ekibinin kalecisinin Strakosha'nın büyük hatası sonucu topu kendi kalesine almasıyla geldi.</p>

Galatasaray'ın golü İtalyan ekibinin kalecisinin Strakosha'nın büyük hatası sonucu topu kendi kalesine almasıyla geldi.

<p>Bu skorla birlikte de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim üç yıl önce Şampiyonlar Ligi grup elemelerinde Lokomativ Moskova galibiyetinden bu yana ilk kez galibiyet almış oldu.</p>

Bu skorla birlikte de Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim üç yıl önce Şampiyonlar Ligi grup elemelerinde Lokomativ Moskova galibiyetinden bu yana ilk kez galibiyet almış oldu.

<p>Öte yandan taktik savaşı halinde geçen maçta Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, maç sonunda Fatih Terim'i tebrik ederken önünde eğilmesi dikkat çekti.&nbsp;</p>

Öte yandan taktik savaşı halinde geçen maçta Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, maç sonunda Fatih Terim'i tebrik ederken önünde eğilmesi dikkat çekti. 

<p>Terim de basın toplantısında bu hareketle ilgili olarak "Sarri beni çok mahçup etti" ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>

Terim de basın toplantısında bu hareketle ilgili olarak "Sarri beni çok mahçup etti" ifadelerini kullandı. 

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler