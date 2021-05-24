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Akademide televizyon, gastronomi ve dijital bölümler bulunduğunu belirten Ilıcalı, "Eğitimler, her yönüyle ve en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı olarak sunuluyor. 'Hayalim İşim Olsun' diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com’a girip başvurarak geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler" dedi.