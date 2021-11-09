Mehmet Demirkol'dan Galatasaray eleştirisi: Teknik direktörlük sorunu var

Demirkol, konuşmasına şöyle devam etti: "Orta saha yetenekli oyuncu istiyor. Hiç oynatmadığı esasında kanat oyuncusu olan bir adamla idare ediyor orayı Karagümrük. At oraya Morutan'ı. Burada bir teknik direktörlük sorunu var. Kimse kusura bakmasın."

