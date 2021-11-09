Mehmet Demirkol'dan Galatasaray eleştirisi: Teknik direktörlük sorunu var

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2021 Salı, 09:22
<p>Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı Socrates YouTube kanalında değerlendirdi.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı Socrates YouTube kanalında değerlendirdi. 

<p>Demirkol, Karagümrük’te stoper oynayan Burak’ın sakatlığının ardından, hocanın Biglia’yı, oyuncu sınırlamasından dolayı stopere çektiğini söyleyerek, “Hoca böyle planladı denilebilir ama oyunun akışı santrafor istiyor. Dakika 23’te sakatlık oluyor, Mohamed oyuna 63. dakikada giriyor. 40 dakika santrafor koymuyor Fatih Hoca sahaya. Atsana oraya Diagne’yi. Bunun rotasyonla bir alakası yok. Oyun analiziyle alakası var.” dedi.<br data-mce-bogus="1"></p>

Demirkol, Karagümrük’te stoper oynayan Burak’ın sakatlığının ardından, hocanın Biglia’yı, oyuncu sınırlamasından dolayı stopere çektiğini söyleyerek, “Hoca böyle planladı denilebilir ama oyunun akışı santrafor istiyor. Dakika 23’te sakatlık oluyor, Mohamed oyuna 63. dakikada giriyor. 40 dakika santrafor koymuyor Fatih Hoca sahaya. Atsana oraya Diagne’yi. Bunun rotasyonla bir alakası yok. Oyun analiziyle alakası var.” dedi.

<p>Demirkol, konuşmasına şöyle devam etti: "Orta saha yetenekli oyuncu istiyor. Hiç oynatmadığı esasında kanat oyuncusu olan bir adamla idare ediyor orayı Karagümrük. At oraya Morutan'ı. Burada bir teknik direktörlük sorunu var. Kimse kusura bakmasın."<br data-mce-bogus="1"></p>

Demirkol, konuşmasına şöyle devam etti: "Orta saha yetenekli oyuncu istiyor. Hiç oynatmadığı esasında kanat oyuncusu olan bir adamla idare ediyor orayı Karagümrük. At oraya Morutan'ı. Burada bir teknik direktörlük sorunu var. Kimse kusura bakmasın."

<p>Son olarak Demirkol, Galatasaray'ın oyununda rakibin belirleyici olduğunu söyleyerek, "Rakibi&nbsp; eğer merkeze baskı yapmıyorsa Galatasaray iyi oynuyor" dedi.</p><p><br></p>

Son olarak Demirkol, Galatasaray'ın oyununda rakibin belirleyici olduğunu söyleyerek, "Rakibi  eğer merkeze baskı yapmıyorsa Galatasaray iyi oynuyor" dedi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler