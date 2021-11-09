Mehmet Demirkol'dan Galatasaray eleştirisi: Teknik direktörlük sorunu var
Demirkol, Karagümrük’te stoper oynayan Burak’ın sakatlığının ardından, hocanın Biglia’yı, oyuncu sınırlamasından dolayı stopere çektiğini söyleyerek, “Hoca böyle planladı denilebilir ama oyunun akışı santrafor istiyor. Dakika 23’te sakatlık oluyor, Mohamed oyuna 63. dakikada giriyor. 40 dakika santrafor koymuyor Fatih Hoca sahaya. Atsana oraya Diagne’yi. Bunun rotasyonla bir alakası yok. Oyun analiziyle alakası var.” dedi.
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