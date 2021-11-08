Galatasaray bu sezon kornerleri değerlendiremiyor
Süper Lig'de 12. haftanın sona ermesiyle Galatasaray'da korner sıkıntısı dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar 12 maçta kullandığı 105 kornerde gol bulamadı.
Süper Lig'de 12. hafta sona ererken Galatasaray topladığı 21 puanla 4. sırada yer aldı.
Ligde 6 galibiyet alan sarı-kırmızılılar 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray bu süreçte ise 18 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Galatasaray bu sezon 3 maçta ise kalesini gole kapattı.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
NTV Spor'un haberine göre, ligdeki 12 maçın sonunda Galatasaray'da korner istatistiği öne çıktı. 12 maçta 105 korner kullanan sarı-kırmızılılar hiç gol bulamadı.
Galatasaray'ın ligde attığı 18 golün 16'sı akan oyunda gelirken, 1 gol penaltıdan ve 1 gol serbest vuruş organizasyonunda geldi. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş ve Giresunspor maçlarında 2 penaltıdan yararlanamadı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Gül'den, Soylu'ya sert tepki
- Erdoğan'ın 'fetvacısı'na sert tepki
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- Erdoğan ve Altun için harekete geçildi
- Cem Yılmaz MHP'nin hedefinde
- Dolara, borsaya ve banka hesabınıza dikkat!
- Bloomberg'ten çarpıcı Erdoğan analizi
- Can Yılmaz'dan seçim tahmini
- Mehmet Eymür’ün saklı sicili