Galatasaray bu sezon kornerleri değerlendiremiyor

08 Kasım 2021 Pazartesi, 16:17

Süper Lig'de 12. hafta sona ererken Galatasaray topladığı 21 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligde 6 galibiyet alan sarı-kırmızılılar 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray bu süreçte ise 18 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Galatasaray bu sezon 3 maçta ise kalesini gole kapattı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

NTV Spor'un haberine göre, ligdeki 12 maçın sonunda Galatasaray'da korner istatistiği öne çıktı. 12 maçta 105 korner kullanan sarı-kırmızılılar hiç gol bulamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 18 golün 16'sı akan oyunda gelirken, 1 gol penaltıdan ve 1 gol serbest vuruş organizasyonunda geldi. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş ve Giresunspor maçlarında 2 penaltıdan yararlanamadı.



