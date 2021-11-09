Galatasaray'ın UEFA ve Süper Lig performansındaki fark dikkat çekti

09 Kasım 2021 Salı, 07:00

Sezona yenilenen ve gençleşen bir kadroyla başlayan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa maçlarında daha istekli ve taktik disipline bağlı bir futbol sergilerken, Süper Lig’de istikrarsız görüntü çiziyor. Galatasaray, Süper Lig’de öne geçtiği maçlarda puan kayıpları yaşadı, bazı karşılaşmalarda ise topla oynama oranında rakiplerinin çok gerisinde kaldı. Özellikle teknik heyetin, yoğun fikstürde lig ve Avrupa maçlarında orta saha ile hücum hattında sürekli değişik oyunculara şans tanıması, iki kulvardaki farkın doğmasında önemli etkenler arasında yer aldı. Taylan eski formundan çok uzak kalırken, yeni transfer Assunçao fazla forma şansı bulamadı. Cicaldau ile Berkan, alternatifsiz isimler konumuna düştü. Fatih Terim’in, bazı maçlardaki Morutan tercihleri de eleştirildi. Forvette ise ilk 11 için Diagne, Halil ve Muhammed arasından biri takımın net santrforu olarak belirlenemedi. Ayrıca lig maçlarında oyuncuların bireysel hatalarıyla yenen gollerin fazlalığı Sarı-Kırmızılıları sıkıntıya sokan diğer bir unsur.

KORNERDEN GOL YOK

Süper Lig’de oynadığı 12 maçta 105 korner kullanan Galatasaray’ın hiç gol bulamaması dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, ligde şu ana dek 18 kez fileleri havalandırdı. Bu gollerin 16’sı akan oyundan, biri penaltıdan, biri serbest vuruş organizasyonundan geldi.