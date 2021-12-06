Mehmet Demirkol'dan Galatasaray'a ağır eleştiri: Korkunç görüntü

Galatasaray'ın orta saha ve savunması buna karşı ne yağacağını bilemedi. O kadar dağınık bir savunma yaptılar ki, gol ne kadar güzel olsa da bu ev sahibi için korkunç. 2. yarıda bu durum bir ölçüde değişti. Stoperlerini de iyice çıkarıp biraz olsun Altay’ın pasla çıkma çabalarına sekte vurdular. İzmir ekibi de yorulunca oyun Galatasaray’a geçti. Ama bu sefer de kapalı savunma sıkıntısı sorunu hortladı. Bu yıl Galatasaray ligde mutlaka kendisini sıkıntıya sokacak bir şeyler buluyor.