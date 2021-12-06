Mehmet Demirkol'dan Galatasaray'a ağır eleştiri: Korkunç görüntü

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 10:32
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı.</p>

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sarı-kırmızılıların performansı için “korkunç bir görüntü” ifadesini kullandı. Demirkol’un açıklamaları şöyle:</p>

Gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sarı-kırmızılıların performansı için “korkunç bir görüntü” ifadesini kullandı. Demirkol’un açıklamaları şöyle:

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Mustafa Denizli’nin oyuncularından istediği oyun, ligde Galatasaray deplasmanında hemen hemen kimsenin uygulamadığı cinstendi. Ayağa oynadılar. Savunmadan çıkarken de, hücumda yerleşmişken de. Hatta korner atarken bile… Galatasaray bu sene geniş alan bulduğunda kontra oyunundan skor çıkaran bir takım. Rakip kapanınca sorun yaşıyor. Dolayısıyla bu ayağa, hem de 5-6 kişiyle ceza sahasına girmeyi amaçlayan oyunun taşıdığı riskler normalde Galatasaray’ın en isteyeceği şey gibi duruyor. Çünkü hem geniş alan hem de savunmada sayısal eksiklik söz konusu olabilir. Ama öyle olmadı.</p>

Mustafa Denizli’nin oyuncularından istediği oyun, ligde Galatasaray deplasmanında hemen hemen kimsenin uygulamadığı cinstendi. Ayağa oynadılar. Savunmadan çıkarken de, hücumda yerleşmişken de. Hatta korner atarken bile… Galatasaray bu sene geniş alan bulduğunda kontra oyunundan skor çıkaran bir takım. Rakip kapanınca sorun yaşıyor. Dolayısıyla bu ayağa, hem de 5-6 kişiyle ceza sahasına girmeyi amaçlayan oyunun taşıdığı riskler normalde Galatasaray’ın en isteyeceği şey gibi duruyor. Çünkü hem geniş alan hem de savunmada sayısal eksiklik söz konusu olabilir. Ama öyle olmadı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Hiç karambole top atmayınca ön alan oyuncularının sakin ve teknik oyunları Galatasaray’a bu alanları kullanma olanağı vermedi. Altay, hem de yerleşik savunmaya karşı rahat paslaştı, pozisyon buldu ve akın bitirdi. Kornerleri bile orta olarak kullanmadılar. Dolayısıyla karambole atmadılar. İlk yarıda buldukları gol de bu oyunun sonucu. Herkes ceza sahası içindeyken Pinares’in penetresi takdire şayan.</p>

Hiç karambole top atmayınca ön alan oyuncularının sakin ve teknik oyunları Galatasaray’a bu alanları kullanma olanağı vermedi. Altay, hem de yerleşik savunmaya karşı rahat paslaştı, pozisyon buldu ve akın bitirdi. Kornerleri bile orta olarak kullanmadılar. Dolayısıyla karambole atmadılar. İlk yarıda buldukları gol de bu oyunun sonucu. Herkes ceza sahası içindeyken Pinares’in penetresi takdire şayan.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Galatasaray'ın orta saha ve savunması buna karşı ne yağacağını bilemedi. O kadar dağınık bir savunma yaptılar ki, gol ne kadar güzel olsa da bu ev sahibi için korkunç. 2. yarıda bu durum bir ölçüde değişti. Stoperlerini de iyice çıkarıp biraz olsun Altay’ın pasla çıkma çabalarına sekte vurdular. İzmir ekibi de yorulunca oyun Galatasaray’a geçti. Ama bu sefer de kapalı savunma sıkıntısı sorunu hortladı. Bu yıl Galatasaray ligde mutlaka kendisini sıkıntıya sokacak bir şeyler buluyor.</p>

Galatasaray'ın orta saha ve savunması buna karşı ne yağacağını bilemedi. O kadar dağınık bir savunma yaptılar ki, gol ne kadar güzel olsa da bu ev sahibi için korkunç. 2. yarıda bu durum bir ölçüde değişti. Stoperlerini de iyice çıkarıp biraz olsun Altay’ın pasla çıkma çabalarına sekte vurdular. İzmir ekibi de yorulunca oyun Galatasaray’a geçti. Ama bu sefer de kapalı savunma sıkıntısı sorunu hortladı. Bu yıl Galatasaray ligde mutlaka kendisini sıkıntıya sokacak bir şeyler buluyor.


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