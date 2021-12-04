Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Altay maçındaki penaltı değerlendirmesi

04 Aralık 2021 Cumartesi, 21:16

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı.

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.

Mücadelenin hakemlerinin berbat bir maç yönetimi sergilediğini söyleyen Dilmen, "Necati Hoca ya da Selçuk Hoca çok pozisyona girdik diyecektir ama bu, bildiğimiz Galatasaray değil. Hakem maçın önüne geçti. Cüneyt Çakır ve ekibi berbat bir maç yönetti. Benim futbol görüşüme göre Altay'a verilen penaltı, asla penaltı değil." dedi.