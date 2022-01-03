Yurttaşlardan zamlara isyan

03 Ocak 2022 Pazartesi, 15:24

Yeni açıklanan zamlara göre ise elektriğe yüzde 50 ile yüzde 127 arası, doğalgaza yüzde 25 zam gelmişti. Akaryakıttan ulaşıma kadar birçok kalemde ise zam sağanağı durmak bilmiyor. Sokağın nabzını tutmaya devam eden Cumhuriyet TV yurttaşlara bu kez de zamları sordu. Zamlardan şikayet eden ve geçinemediklerini söyleyen yurttaşlar "Hiç mi buna çözüm yok? Bu insanlar böyle nasıl geçinecekler? Türkiye bitmiş. Asla hakkımı helal etmiyorum, müslümanlık bu değil" dediler.

"REVA GÖRÜLEN BU MU"

Markette ürünlerin yanına yaklaşamadıklarını söyleyen yurttaş, "Atatürk'ün kurduğu her şeyi sattılar. Bu gençlere yazık. Türkiye ne zorluklarla kurulan bir ülke. Reva görülen bu mu? Marketlerde peynirin yanına yaklaşamıyoruz. Benzin desen başını almış gidiyor" dedi.

"75 YAŞINDAYIM BÖYLE HÜKÜMET GÖRMEDİM"

75 yaşındayım böyle bir hükümet, saygısızlık görmedim diye konuşan yurttaş şunları söyledi:

"Asgari ücrete zam yaptım diyor, bu zamlar karşısında zam yapsan ne olur. Zam da yapmasın bize de vermesin. Artık gitsin. Emekliler dilenecek duruma geldi. Bizi canlı canlı mezara koydu bizi. Yorganın içind ısınmaya çalışıyoruz bu nasıl insanlık? Bunlar nasıl can verecek? Bundan sonra oy falan yok, verirsek ellerimiz kırılsın. Kendileri üç dört maaş alıyor, emekliye geldi mi para yok. Atatürk gibi bir lider yok, adam neler çekmiş. Bu kadar olmaz artık bıktık."