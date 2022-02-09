Merih Demiral, Atalanta'da ayın en iyisi seçildi

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 15:12
Merih Demiral, Atalanta'da ayın en iyisi seçildi

İtalya Ligi'nde bu sezon lider Inter'in 10 puan gerisinde kalan ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Atalanta'da Merih Demiral performansıyla dikkat çekiyor.

Merih Demiral, Atalanta'da ayın en iyisi seçildi

Milli yıldız, Atalanta'da Ocak ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Merih Demiral, Atalanta'da ayın en iyisi seçildi

İtalya Ligi'nde 24 hafta geride kalırken; Merih Demiral ligde 15 maça çıktı. 

Merih Demiral, Atalanta'da ayın en iyisi seçildi

Ligde 1 gol kaydetme başarısı gösteren Merih Demiral, İtalya Kupası'nda 1, Şampiyonlar Ligi'nde de 6 karşılaşmada forma giydi. 

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