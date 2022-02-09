Giresunsporlu Younousse Sankharé’den yardım çağrısı: Başkan beni tehdit etti
Giresunspor’un Senegalli oyuncusu Younousse Sankhare yaptığı açıklamada can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi ve takımı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da mücadele eden Senegalli futbolcu Younousse Sankhare, Fransız basınından L'Equipe'e gündem yaratan bir röportaj verdi. Sanhkare, Giresun'da kendisine mobbing uygulandığını ve başkanın kendisini tehdit ettiğini söyledi.
"CAN GÜVENLİĞİMDEN GERÇEKTEN ENDİŞE EDİYORUM"
Yaklaşık 6 ay önce Giresunspor’a katılan Senegalli oyuncu Younousse Sankhare takımı hakkındaki ifadeleri ile gündem oldu. L'équipe’in aktardığı bilgilere göre güvenliği konusunda endişeli olan Senegalli oyuncu şunları söyledi: ‘’Can güvenliğimden gerçekten endişe ediyorum. Şu an telefonumu şarj etmek için bile arabamdayım çünkü kaldığım yerdeki elektrik ve internet bağlantısı kesildi.’’
"BAŞKAN BENİ TEHDİT ETTİ"
Takımda yaşadığı diğer sorunlardan söz eden Sankhare şu ifadeleri kullandı: "Bir maç oynadıktan sonra Hakan Keleş bana bir daha forma şansı vermedi. Hatta bir zaman sonra bana saçma sapan cezalar vermeye başladılar. Sessiz kaldım. En sonunda ise maaşımda indirime gitmemi istediler. Başkan bana ‘’Taraftarı zor tutuyorum. Eğer başına bir şey gelirse bu benim sorunum değil’’ diyerek beni tehdit etti. Elektrik ve internet erişimim zaten yok. Bunların yanında Başkan Hakan Karaahmet beni evime taraftarları göndermekle tehdit ederdi.’’
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Bu sezon Giresunspor için biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçta forma giyen Senegalli futbolcu Younousse Sankhare takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı. Sankhare güncel olarak kadro dışı durumda.
31 yaşındaki oyuncu, daha önce Paris Saint-Germain, Reims, Dijon, Valenciennes, Guingamp, Lille, Bordeaux, CSKA Sofia ve son olarak Panathinaikos formalarını giymişti.
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