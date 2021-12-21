Merkez Bankası'ndan itiraf: Yönetici konuştu
“İçeride o kadar özverili ve yurtsever insanlar var ki kendisine değer verildiğini hissetsin, işe yaradığı duygusunu kazansın çok kısa sürede toparlanır. Yurtdışına gidenlerin tek kaygısı para değil, sadece çok para kazanacağız diye gitmiyorlar. Asıl dert liyakat. Bu korunsa dışarıda alacakları paranın yarısına çalışırlar...”
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