Merkez Bankası'ndan itiraf: Yönetici konuştu

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2021 Salı, 14:15
<p>Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, "Merkez Bankası yöneticisi: Kurumda liyakat bitti!" başlıklı yazısında Merkez Bankası yöneticisiyle görüştüğünü yazdı.<br></p>

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, "Merkez Bankası yöneticisi: Kurumda liyakat bitti!" başlıklı yazısında Merkez Bankası yöneticisiyle görüştüğünü yazdı.

<p>"Merkez Bankası sürekli kan kaybediyor" diyen Balbay, "Kapalı bir kurum olduğumuz için dışarıdan fazla hissedilmiyor ama her ay birkaç iyi uzmanı kaybediyoruz. Yeni Zelanda, Kanada merkez bankasına gidenler var. Finlandiya merkez bankasına giden oldu.&nbsp;<br></p>

"Merkez Bankası sürekli kan kaybediyor" diyen Balbay, "Kapalı bir kurum olduğumuz için dışarıdan fazla hissedilmiyor ama her ay birkaç iyi uzmanı kaybediyoruz. Yeni Zelanda, Kanada merkez bankasına gidenler var. Finlandiya merkez bankasına giden oldu. 

<p>"Merkez Bankası sürekli kan kaybediyor" diyen Balbay, "Kapalı bir kurum olduğumuz için dışarıdan fazla hissedilmiyor ama her ay birkaç iyi uzmanı kaybediyoruz. Yeni Zelanda, Kanada merkez bankasına gidenler var. Finlandiya merkez bankasına giden oldu.&nbsp;<br></p>

"Merkez Bankası sürekli kan kaybediyor" diyen Balbay, "Kapalı bir kurum olduğumuz için dışarıdan fazla hissedilmiyor ama her ay birkaç iyi uzmanı kaybediyoruz. Yeni Zelanda, Kanada merkez bankasına gidenler var. Finlandiya merkez bankasına giden oldu. 

<p><strong>"ASIL DERT LİYAKAT"</strong></p><p>Balbay'ın "Bir iktidar ve siyaset anlayışı değişikliği olduğunda bu kurumlar yeniden ne kadar zamanda toparlanabilir?" sorusu üzerine yönetici şu cevabı verdi:</p>

"ASIL DERT LİYAKAT"

Balbay'ın "Bir iktidar ve siyaset anlayışı değişikliği olduğunda bu kurumlar yeniden ne kadar zamanda toparlanabilir?" sorusu üzerine yönetici şu cevabı verdi:

<p>“İçeride o kadar özverili ve yurtsever insanlar var ki kendisine değer verildiğini hissetsin, işe yaradığı duygusunu kazansın çok kısa sürede toparlanır. Yurtdışına gidenlerin tek kaygısı para değil, sadece çok para kazanacağız diye gitmiyorlar. Asıl dert liyakat. Bu korunsa dışarıda alacakları paranın yarısına çalışırlar...”<br></p>

“İçeride o kadar özverili ve yurtsever insanlar var ki kendisine değer verildiğini hissetsin, işe yaradığı duygusunu kazansın çok kısa sürede toparlanır. Yurtdışına gidenlerin tek kaygısı para değil, sadece çok para kazanacağız diye gitmiyorlar. Asıl dert liyakat. Bu korunsa dışarıda alacakları paranın yarısına çalışırlar...”


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