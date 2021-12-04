Messi'nin Ballon d'Or partisinde Icardi krizi

İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre; Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını kutlamak için bir parti organize edildi. PSG'nin diğer Arjantinlileri Angel di Maria ve Leandro Paredes'in organize ettiği partiye tüm takım katılırken, Mauro Icardi partide yer almayan tek PSG oyuncusu oldu.