Trabzonspor'da sakatlanan Cornelius sedyeyle oyundan çıktı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 16:33

Süper Lig'in lideri Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, 15. hafta mücadelesinin henüz başında büyük bir şanssızlık yaşadı.



Sakatlığı bulunan Djaniny'nin yerine maça ilk 11'dec başlayan Andreas Cornelius da karşılaşmaya devam edemedi. 10. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın gönderdiği yüksek topa çıkan Danimarkalı, Samet Akaydın'la kafa kafaya çarpıştı.

Hakem Fırat Aydınus hemen oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. İlk tedavilerin ardından Samet ayağa kalktı. Ancak kaşında açılma ve kanama yaşayan Cornelius sedyeyle kenara alındı.

Maça devam edemeyen Cornelius'un yerine 13. dakikada Fode Koita oyuna alındı. Bu sezon 4. kez Süper Lig'de şans bulan Koita, son olarak 12 Eylül tarihinde oynanan ve 2-2 biten Galatasaray karşılaşmasında görev almıştı.



