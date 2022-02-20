Meteoroloji Genel Müdürlüğü tek tek sıraladı: Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre pazartesi gününden itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir başta olmak üzere birçok kente sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji bazı kentler için de kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; pazar günü hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.