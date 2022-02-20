Meteoroloji Genel Müdürlüğü tek tek sıraladı: Sağanak ve kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre pazartesi gününden itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir başta olmak üzere birçok kente sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji bazı kentler için de kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Buna göre; pazar günü hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
PERŞEMBE GÜNÜ
Perşembe günü İstanbul, Edirne Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok kentte sağanak bekleniyor. Perşembe günü kar yağışı beklenen kenter ise şöyle;
Ardahan, Hakkari, Kütahya, Sivas, Erzincan, Bayburt, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Yozgat, Niğde, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Van, Ağrı.
SALI GÜNÜ BAŞLIYOR
Pazartesi gününden itibarense ülke genelinde sağanak yağış ve kar etkili olacak. Meteorolojiye göre, Pazartesi günü orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’nun bir bölümü hariç ülke genelinde sağanak yağış bekleniyor.
Pazartesi günü kar yağışı beklenen kentler ise şöyle; Erzurum, Erzincan, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Kars, Bingöl ve Hakkari.
Salı günü Akdeniz bölgesi ile Güney Doğu Anadolu’da çok kuvvetli yağış beklenirken bir çok kentte de sağanak yağış etkili olacak.
Salı günü kar yağışının etkili olacağı kentler ise şöyle; Iğdır, Ağrı, Erzincan, Bingöl, Muş, Hakkari, Van, Erzurum, Kars, Bitlis.
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