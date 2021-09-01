<p>MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sancar, sığınmacılarla ilgili son yaptıkları araştırmayı paylaştı.</p>
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MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sancar, sığınmacılarla ilgili son yaptıkları araştırmayı paylaştı.

<p>Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özer Sancar, "Sığınmacılar sorununu halkımızın büyük çoğunluğu uygulanan dış politikaya bağlıyor." dedi.</p>
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Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özer Sancar, "Sığınmacılar sorununu halkımızın büyük çoğunluğu uygulanan dış politikaya bağlıyor." dedi.

<p>Araştırmada yurttaşlara "Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dıış politikadır' şeklindeki iddialara katılıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Yurttaşların bu soruya yüzde 65,7 oranında "Evet katılıyorum" dediği görüldü. Öte yandan yüzde 24,7 oranında "Hayır, katılmıyorum" diye yanıt verildi.</p>
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Araştırmada yurttaşlara "Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dıış politikadır' şeklindeki iddialara katılıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Yurttaşların bu soruya yüzde 65,7 oranında "Evet katılıyorum" dediği görüldü. Öte yandan yüzde 24,7 oranında "Hayır, katılmıyorum" diye yanıt verildi.

<p>"Evet katılıyorum" diyenlerin AKP'li seçmenlere oranının yüzde 46,7 MHP'nin ise yüzde 50,6 olduğu görüldü.</p>
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"Evet katılıyorum" diyenlerin AKP'li seçmenlere oranının yüzde 46,7 MHP'nin ise yüzde 50,6 olduğu görüldü.

<p>Ayrıca, "Sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefeti sorumlu buluyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekti. Araştırmaya göre, halkın yüzde 42'si sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefetin sorumlu olduğunu düşünürken, yüzde 37'lik bir kesim muhalefeti bu konuda sorumlu buldu.</p>
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Ayrıca, "Sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefeti sorumlu buluyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekti. Araştırmaya göre, halkın yüzde 42'si sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefetin sorumlu olduğunu düşünürken, yüzde 37'lik bir kesim muhalefeti bu konuda sorumlu buldu.

<p>Soruya "Evet, buluyorum" diyen CHP'lilerin oranının yüzde 49,3 olduğu görüldü. İYİ Parti'de ise yüzde 52,1 oranı dikkat çekti.</p>
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Soruya "Evet, buluyorum" diyen CHP'lilerin oranının yüzde 49,3 olduğu görüldü. İYİ Parti'de ise yüzde 52,1 oranı dikkat çekti.

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