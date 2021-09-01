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Araştırmada yurttaşlara "Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dıış politikadır' şeklindeki iddialara katılıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Yurttaşların bu soruya yüzde 65,7 oranında "Evet katılıyorum" dediği görüldü. Öte yandan yüzde 24,7 oranında "Hayır, katılmıyorum" diye yanıt verildi.
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Ayrıca, "Sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefeti sorumlu buluyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekti. Araştırmaya göre, halkın yüzde 42'si sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefetin sorumlu olduğunu düşünürken, yüzde 37'lik bir kesim muhalefeti bu konuda sorumlu buldu.
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