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Ayrıca, "Sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefeti sorumlu buluyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar da dikkat çekti. Araştırmaya göre, halkın yüzde 42'si sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefetin sorumlu olduğunu düşünürken, yüzde 37'lik bir kesim muhalefeti bu konuda sorumlu buldu.