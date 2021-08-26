AKP'li Özhaseki'den "Burası göçmen kampı değil" açıklaması
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afgan göçmen tartışmaları üzerine "Burası göçmen kampı değil" açıklamasında bulundu.
Malatya'ya gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Özhaseki'nin yanı sıra milletvekilleri ile parti üyeleri de hazır bulundu.
Afgan göçmen tartışmaları üzerine açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Ülkeye gelmemesi hususunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda Batı'nın kendine has birtakım iç siyasi dengeleri ile yaptıkları konuşmaları da kınıyoruz ve kendilerine geri iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil" dedi.
Özhaseki şunları söyledi:
"Herkes biliyor olanı, biteni zaten orada. Nihayetinde bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin bir taraftan menfaatleri, bir taraftan da onurudur. Orada alınan kararlar günü birlik takip neticesinde verilmektedir. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Afgan göçmen konusunda da ülkeye gelmemesi hususunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda Batı'nın kendine has birtakım iç siyasi dengeleri ile yaptıkları konuşmaları da kınıyoruz, kendilerine geri iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil ve o konuya da hiç sıcak bakmadığımızı defalarca söylüyoruz zaten. Şu anda da yerel yönetimlerimizi ilgilendirecek kadar göçmen boyutu olduğunu düşünmüyorum. Olursa da onların tedbiri alınır. Bu konuda zaten devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz."
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