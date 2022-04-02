MetroPOLL Araştırma'nın anketinden çarpıcı sonuç: MHP'nin oyları eridi, Millet İttifakı önde
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
- Polis operasyona çıktı, yurttaş çekirdekle izledi
- AB'den üst düzey Ukrayna ziyareti
En Çok Okunan Haberler
- Beşiktaş'ta büyük maç öncesi sürpriz gelişme!
- Mezarlıkta kıble tartışması
- Terk edilen bebeğe sütanne olan sağlık çalışanı konuştu
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Nebati hakkında kritik iddia
- 'İktidarla muhalefet helalleşmiş'
- CHP'li Öztrak'tan 'Ethem Sancak' yorumu
- Giresunspor geri döndü Sivas’tan 1 puanı aldı
- MHP'nin oyları eridi, Millet İttifakı önde
- Uçak arıza yaptı