MetroPOLL Araştırma'nın anketinden çarpıcı sonuç: MHP'nin oyları eridi, Millet İttifakı önde

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 16:03
<p>MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Millet İttifakı yüzde 40,2 oy oranına ulaşarak Cumhur İttifakı'nı bıraktı. Ankette, MHP'nin oylarında yaşadığı erime ise dikkat çekti.</p>

MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Millet İttifakı yüzde 40,2 oy oranına ulaşarak Cumhur İttifakı'nı bıraktı. Ankette, MHP'nin oylarında yaşadığı erime ise dikkat çekti.

<p>Katılımcılara "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. "Kararsızlar, Protesto oy ve Cevap yok" yanıtları oransal olarak dağıtıldığında AKP'nin oy oranı yüzde 34,3 oldu.</p>

Katılımcılara "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. "Kararsızlar, Protesto oy ve Cevap yok" yanıtları oransal olarak dağıtıldığında AKP'nin oy oranı yüzde 34,3 oldu.

<p>MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, "Ukrayna krizindeki kolaylaştırı rolünün AKP oy desteğine etkisi. Şubat ayına göre AKP oyunda 3 puanlık artış görüldü" iddiasında bulundu.</p>

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, "Ukrayna krizindeki kolaylaştırı rolünün AKP oy desteğine etkisi. Şubat ayına göre AKP oyunda 3 puanlık artış görüldü" iddiasında bulundu.

<p>Ankette CHP'nin oy oranı yüzde 24,1, İYİ Parti'nin ise yüzde 16,1 oldu.</p>

Ankette CHP'nin oy oranı yüzde 24,1, İYİ Parti'nin ise yüzde 16,1 oldu.

<p>MHP'nin oy oranı yüzde 4,9 oldu ve geçen yapılan ankete göre oy oranı düştü. Şubat anketinde MHP'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 6,4 olmuştu.</p>

MHP'nin oy oranı yüzde 4,9 oldu ve geçen yapılan ankete göre oy oranı düştü. Şubat anketinde MHP'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 6,4 olmuştu.

<p>Ankete göre Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 40,2 oldu ve 39,2 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.</p>

Ankete göre Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 40,2 oldu ve 39,2 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.

<p>HDP'nin oy oranının ise yüzde 13 olduğu görüldü.</p><p>Ankette DEVA Partisi'nin oyu yüzde 2,2, Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1,4, Gelecek Partisi'nin ise yüzde 0,7 oldu.</p>

HDP'nin oy oranının ise yüzde 13 olduğu görüldü.

Ankette DEVA Partisi'nin oyu yüzde 2,2, Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1,4, Gelecek Partisi'nin ise yüzde 0,7 oldu.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler