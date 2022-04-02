MetroPOLL Araştırma'nın anketinden çarpıcı sonuç: MHP'nin oyları eridi, Millet İttifakı önde

Katılımcılara "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. "Kararsızlar, Protesto oy ve Cevap yok" yanıtları oransal olarak dağıtıldığında AKP'nin oy oranı yüzde 34,3 oldu.