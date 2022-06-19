Mevlana'nın kıyafetleri restore ediliyor: Aralık ayında ziyaretçilerle buluşacak

Son olarak Mevlana ile ilgili fiziki bilgilere de ulaşıldığını aktaran Bakırcı, "Hazreti Mevlana´nın 18´inci yüzyıldan itibaren yapılmış olan minyatür resimleri var. Bunlar bazı tanımlara göre yapılmış resimler. Mevlana´nın soluk benizli, renkli gözlü, 60-63 kilogram civarında olduğunu bilebiliyoruz. Elbiselerin makam kıyafeti olması nedeniyle bu kadar geniş ve bol olduğunu düşünüyoruz. Hazreti Mevlana´nın boyunun 160-165 santim civarında, kilosunun da 60 civarında olduğunu tahmin edebiliyoruz" dedi.