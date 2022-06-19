Mevlana'nın kıyafetleri restore ediliyor: Aralık ayında ziyaretçilerle buluşacak
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mevlana Müzesi Müdürü Dr. Naci Bakırcı, "Konya Mevlevi Dergahı'nın 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılması üzerine bakanlar kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüş özel bir müzedir. Hazreti Mevlana’nın vefatından günümüze kadar olan süreç içerisinde zenginler, devlet adamları ve Mevlana muhipleri buraya çok kıymetli eşyalar hediye etmişler" dedi.
Müze'de Mevlana'ya ait 22 kıyafet bulunuyor. Bu kıyafetlerden 19'unun çok yıpranmış olduğunun da altını çizen Bakırcı, "Gömlekler, cübbeler ve diğer kumaş örnekleri var. Bu kumaşlar şimdiye kadar çok tartışıldı. Selçuklu dönemi mi? Gerçekten hazreti Mevlana’ya ait mi? Bilim insanları ve sanat tarihçileri bunun üzerinde çok durdular ve muhtelif yayınlar yapıldı" ifadelerini kullandı.
Bakırcı, şöyle devam etti:
"1890 tarihli dergah sayım defterlerinde ise bu kıyafetlerin Hazreti Mevlana´ya izafe edildiği, Hazreti Şems´e ait bir kıyafet olduğu, Sultan Veled´in bir gömleği olduğu, hatta Mevlana´nın babası Sultan-ı Ulema´nın da bir kıyafeti olduğunu biliyoruz. Bu kıyafetlerin 16 tanesi çok kötü durumdaydı. Ama Hazreti Mevlana´ya ait olması nedeniyle dergah içeresinde uzun süre saklanmış. Bu kıyafetler yüzyıllarca her hafta giyildiği için yıpranmış vaziyetteydi"
MEVLANA'NIN BOYU VE KİLOSUYLA İLGİLİ BİLGİLERE DE ULAŞILDI
Kumaşa zarar vermeden, kimyasal kullanılmadan onarılan giysilerin restorasyonu da o kadar kolay değil. Bir grup giysi ufak dokunuşlarla onarılırken, bir grup giysinin restorasyonu neredeyse 1 yıldır devam ediyor. 800 yıldır sandıklarda saklanan giysiler, dönemin 'makam elbiselerine' de benzetilebiliyor.
Son olarak Mevlana ile ilgili fiziki bilgilere de ulaşıldığını aktaran Bakırcı, "Hazreti Mevlana´nın 18´inci yüzyıldan itibaren yapılmış olan minyatür resimleri var. Bunlar bazı tanımlara göre yapılmış resimler. Mevlana´nın soluk benizli, renkli gözlü, 60-63 kilogram civarında olduğunu bilebiliyoruz. Elbiselerin makam kıyafeti olması nedeniyle bu kadar geniş ve bol olduğunu düşünüyoruz. Hazreti Mevlana´nın boyunun 160-165 santim civarında, kilosunun da 60 civarında olduğunu tahmin edebiliyoruz" dedi.
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