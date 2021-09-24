Mevsimin ilk karı Doğu Karadeniz yaylalarına düştü

(DHA)
24 Eylül 2021 Cuma, 08:47
<p>Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havaların soğumasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü.</p>

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havaların soğumasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü.

<p>Doğu Karadeniz Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Sahil kesimlerde sağanak etkili olurken yüksek kesimlerdeki yaylalar ise mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.</p>

Doğu Karadeniz Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Sahil kesimlerde sağanak etkili olurken yüksek kesimlerdeki yaylalar ise mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

<p>Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da gece beyaz örtüyle kaplandı. Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı.&nbsp;</p>

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da gece beyaz örtüyle kaplandı. Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı. 

<p>Yaylacılar bu yıl erken yağan kar nedeniyle köylere dönüş için hazırlıklara başladı.</p>

Yaylacılar bu yıl erken yağan kar nedeniyle köylere dönüş için hazırlıklara başladı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler