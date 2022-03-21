Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Portekiz maçı öncesi konuştu

Bu sezon takım olarak performansımız istenen durumda değil. Premier Lig'de oynadığım için mutluyum. İmkanım olduğu sürece İngiltere'de kalmak istiyorum. Sözleşmem devam ediyor. 1.5-2 ayda takım olarak iyi çıkış yakaladık. Şu an her şey iyi gidiyor. Premier Lig, tartışılmaz. Oynadığım için mutluyum. En üst seviye oyuncularla oynamak çok güzel. Benden sonraki gençlere daha iyi örnek olabilirim, daha çok yardım edebilirim. İyi tecrübeler ediniyorum. İlerleyen yıllarda bunu gelecek nesillere aktarmak istiyorum.