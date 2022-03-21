Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Portekiz maçı öncesi konuştu

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 15:32
<p>Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Portekiz ile oynayacağımız maç öncesi Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.</p>

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Portekiz ile oynayacağımız maç öncesi Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

<p><strong>İşte Söyüncü'nün açıklamaları:</strong></p><p>Yorgunuz ama sonuçta milli takım olunca hepimiz için yorgunluk kalkıyor. Hepimiz koşa koşa geliyoruz.</p>

İşte Söyüncü'nün açıklamaları:

Yorgunuz ama sonuçta milli takım olunca hepimiz için yorgunluk kalkıyor. Hepimiz koşa koşa geliyoruz.

<p>Çok zorlu bir maç olacak. Farkındayız. Akşam antrenmanıyla kampa başlayacağız. Hocamızın taktikleri doğrultusunda ve haddimizi bilerek oynayacağız. Rakibimiz dünyaca ünlü bir takım ve önemli oyuncuları var. Biz de hocamızla birlikte son maçlarda iyiyiz. İnşallah iyi hazırlanıp güzel bir maç geçiririz.+</p>

Çok zorlu bir maç olacak. Farkındayız. Akşam antrenmanıyla kampa başlayacağız. Hocamızın taktikleri doğrultusunda ve haddimizi bilerek oynayacağız. Rakibimiz dünyaca ünlü bir takım ve önemli oyuncuları var. Biz de hocamızla birlikte son maçlarda iyiyiz. İnşallah iyi hazırlanıp güzel bir maç geçiririz.+

<p>Haddimizi bilmeliyiz. Deplasmanda oynayacağız. Top ayağına yakışan çok oyuncuları var. Premier Lig'den de tanıdığım oyuncuları var. Takım olarak sahaya çıkacağız. Daha önce zorlu rakiplere karşı çok sahaya çıktık. Bireysel olarak tecrübeliyiz. Avrupa'da nice böyle zorlu maçlara çıkıyoruz. Burası biraz daha farklı. Takım olarak oynarsak iyi bir maç çıkarırız.</p>

Haddimizi bilmeliyiz. Deplasmanda oynayacağız. Top ayağına yakışan çok oyuncuları var. Premier Lig'den de tanıdığım oyuncuları var. Takım olarak sahaya çıkacağız. Daha önce zorlu rakiplere karşı çok sahaya çıktık. Bireysel olarak tecrübeliyiz. Avrupa'da nice böyle zorlu maçlara çıkıyoruz. Burası biraz daha farklı. Takım olarak oynarsak iyi bir maç çıkarırız.

<p>Kuntz hocamız, pozitif ve sempatik bir insan. Ben daha önce Almanya'da oynadığım için Alman kültürüne biraz daha yatkınım. Böyle bir avantajım var. Onu biraz daha iyi anlayabiliyorum. Almanya'daki hocamla taktikleri ve saha içi konuşmaları birbirine benziyor. Hocamız herkesle son derece iyi sohbeti, muhabbeti, iletişimi çok iyi.</p>

Kuntz hocamız, pozitif ve sempatik bir insan. Ben daha önce Almanya'da oynadığım için Alman kültürüne biraz daha yatkınım. Böyle bir avantajım var. Onu biraz daha iyi anlayabiliyorum. Almanya'daki hocamla taktikleri ve saha içi konuşmaları birbirine benziyor. Hocamız herkesle son derece iyi sohbeti, muhabbeti, iletişimi çok iyi.

<p>Ronaldo, Messi gibi tarz oyuncular tartışılmaz. Dünyaya 50 yılda 1 gelen futbolcular. Bu yaşta gösterdiği performanstan ötürü saygı duyulması gerekiyor. Son Dünya Kupası mı olur Ronaldo'nun, yoksa bırakır mı bilmiyorum. Paylaşımlarında daha çok oynamak istediğini söyledi. Biz de 20 yıldır Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Ronaldo'nun son kupası mı olur bilmiyorum ama bizim için bu kupaya gitmek daha önemli.</p>

Ronaldo, Messi gibi tarz oyuncular tartışılmaz. Dünyaya 50 yılda 1 gelen futbolcular. Bu yaşta gösterdiği performanstan ötürü saygı duyulması gerekiyor. Son Dünya Kupası mı olur Ronaldo'nun, yoksa bırakır mı bilmiyorum. Paylaşımlarında daha çok oynamak istediğini söyledi. Biz de 20 yıldır Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Ronaldo'nun son kupası mı olur bilmiyorum ama bizim için bu kupaya gitmek daha önemli.

<p>Çok zamanımız olmuyor. Toplanıyoruz. 3-4 gün sonra maça çıkıyoruz. En iyi şekilde, çok iyi iletişimle sahaya yansıtmamız lazım performasımızı. Biraz daha vakit olsa daha çok çalışabiliriz. Şimdi çok zamanımız yok. Şu an güzel iletişimi de sahaya yansıtmamız lazım.</p>

Çok zamanımız olmuyor. Toplanıyoruz. 3-4 gün sonra maça çıkıyoruz. En iyi şekilde, çok iyi iletişimle sahaya yansıtmamız lazım performasımızı. Biraz daha vakit olsa daha çok çalışabiliriz. Şimdi çok zamanımız yok. Şu an güzel iletişimi de sahaya yansıtmamız lazım.

<p>Bu sezon&nbsp; takım olarak performansımız istenen durumda değil. Premier Lig'de oynadığım için mutluyum. İmkanım olduğu sürece İngiltere'de kalmak istiyorum. Sözleşmem devam ediyor. 1.5-2 ayda takım olarak iyi çıkış yakaladık. Şu an her şey iyi gidiyor. Premier Lig, tartışılmaz. Oynadığım için mutluyum. En üst seviye oyuncularla oynamak çok güzel. Benden sonraki gençlere daha iyi örnek olabilirim, daha çok yardım edebilirim. İyi tecrübeler ediniyorum. İlerleyen yıllarda bunu gelecek nesillere aktarmak istiyorum.</p>

Bu sezon  takım olarak performansımız istenen durumda değil. Premier Lig'de oynadığım için mutluyum. İmkanım olduğu sürece İngiltere'de kalmak istiyorum. Sözleşmem devam ediyor. 1.5-2 ayda takım olarak iyi çıkış yakaladık. Şu an her şey iyi gidiyor. Premier Lig, tartışılmaz. Oynadığım için mutluyum. En üst seviye oyuncularla oynamak çok güzel. Benden sonraki gençlere daha iyi örnek olabilirim, daha çok yardım edebilirim. İyi tecrübeler ediniyorum. İlerleyen yıllarda bunu gelecek nesillere aktarmak istiyorum.

<p>Trabzonspor, puan durumuna da bakılınca iyi oynuyor. Saat farkı ve yoğun program nedeniyle Süper Lig'i çok izleyemiyorum ama izleyebildiğim kadarıyla Trabzonspor şampiyonluğun yüzde 90 favorisi.</p>

Trabzonspor, puan durumuna da bakılınca iyi oynuyor. Saat farkı ve yoğun program nedeniyle Süper Lig'i çok izleyemiyorum ama izleyebildiğim kadarıyla Trabzonspor şampiyonluğun yüzde 90 favorisi.

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