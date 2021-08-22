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La Gazzetta dello Sport, performansından ötürü 7,5 puan verdiği 27 yaşındaki milli futbolcu için "maçın en iyisi" seçerken, "Eski bir Milanlı'nın, Inter'de çıktığı ilk maçında ayakta alkışlanacak bir performansla başlangıç yapmasını hayal etmek zordur. Ama bu oldu. Bir gol attı, daha güzel olanı iptal edildi, Skriniar'a asist yaptı ve dahası…"ifadelerine yer verdi.