Corriere dello Sport, "Inter, şarkılar söyletiyor" manşetiyle son İtalya Serie A şampiyonunun, sezona taraftarları önünde iyi bir başlangıç yaptığını belirtti.
Gazete, Inter'ın Genoa'yı 4-0 mağlup etmesiyle ilgili olarak "Giuseppe Meazza Stadı yeniden açılıyor ve taraftarlarla büyük kutlama: Son İtalya Şampiyonu, Genoa'yı golleriyle, baskısıyla, şovuyla, 4 golle ezdi geçti. Bundan daha iyi başlanamazdı." ifadelerini kullandı.
La Gazzetta dello Sport da "Genoa karşısında 4-0’lık galibiyet. Teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Inter oyunuyla herkesi hemen ikna etti. Çalhanoğlu ve Dzeko, gecenin başrolündeydiler. Goller, San Siro'da taraftarlarla kutlandı." değerlendirmesi yapıldı.
Gazetede, Inter'de yeni bir dönemim başladığı ve orta sahada hareketli Hakan Çalhanoğlu faktörüyle hücumda pas üçgenleri kurarak Genoa'yı kilitlediği yazıldı.
La Gazzetta dello Sport, performansından ötürü 7,5 puan verdiği 27 yaşındaki milli futbolcu için "maçın en iyisi" seçerken, "Eski bir Milanlı'nın, Inter'de çıktığı ilk maçında ayakta alkışlanacak bir performansla başlangıç yapmasını hayal etmek zordur. Ama bu oldu. Bir gol attı, daha güzel olanı iptal edildi, Skriniar'a asist yaptı ve dahası…"ifadelerine yer verdi.
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