İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası

22 Ağustos 2021 Pazar, 07:39

İtalya Serie A'da 2021-2022 sezonu Inter - Genoa başladı. Son şampiyon konuk ettiği rakibini 4-0'lık skorla mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaparken maça Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu damgasını vurdu. İtalyan basını Hakan için, "En süskseli transfer" başlığını attı. Tutto Sport, "Hakan ve Dzeko ile INter daha güzel" yorumunda bulundu.

MÜTHİŞ AÇILIŞ!

San Siro'daki karşılaşmaya Hakan Çalhanoğlu damgasını vurdu. Milli futbolcu, 6. dakikada Milan Skriniar'ın attığı golün asistini yaparken, 14. dakikada ceza sahası dışından gönderdiği güzel şutla skoru 2-0'a getirdi.

Milano ekibinde 74' Arturo Vidal farkı 3'e çıkarırken, Hakan'ın golüne asist yapan Edin Dzeko 88'de perdeyi kapatan isim oldu: 4-0.

Haziran ayında Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, Avrupa Şampiyonası sonrası Inter ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Maç sonrası Hakan Interli taraftarlardan büyük alkış aldı.