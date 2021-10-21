Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber: 2022 Bağkur ve SGK emeklisine ne kadar zam yapılacak?

EMEKLİLERİN ZAM ORANI YÜZDE 8,46 OLURSA 634 TL’LİK ARTIŞ OLACAK

Merkez Bankası'nın yaptığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise ikinci 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,46'yı bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 634 lira artışla 8 bin 126 liraya ulaşacak.

1500 TL emekli maaşı alan bir yurttaş eğer zam oranı yüzde 8,46 olursa maaşı bin 626 TL’ye yükselecek. Eğer ki zam oranı yüzde 4,23’te kalırsa maaşı bin 563 TL olacak.