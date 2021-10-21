Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber: 2022 Bağkur ve SGK emeklisine ne kadar zam yapılacak?
2022 memur emekli zammı ne kadar olacağı merak edilirken Bağkur ve SGK emeklilileri de maaşlarına 2022’de yapılacak zam oranları şekillenmeye başladı. Emekliler yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında olmak üzere maaşlarına zam almakta. Emekli maaşlarına yapılan zam oranı enflasyon rakamlarına göre verilmekte. Peki emekli 2022 zammı ne kadar? Emekliye 2022’de ne kadar zam yapılacak? 2022 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Emeklilere yapılacak ocak zammı için ise ekim, kasım ve aralık aylarındaki enflasyon rakamlarının ardından net bir şekilde belli olacak. Ancak ön görülen rakamlara bakıldığında, emeklilerinin ocak ayında zammı TÜFE’ye göre yüzde 4,23 olurken, enflasyon tahminine göre yüzde 8.46’ya ulaşacak.
EMEKLİLERİNİN GELİRİNDE 317 TL’YE VARAN ARTIŞ OLACAK
Bu yıl 2 kez zam, 2 kez de ikramiye alan emekliler gözünü ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. 2021 yılı sonunda 6 aylık enflasyon rakamları açıklanacak ve zam da buna göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 317 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak.
EMEKLİLERİN ZAM ORANI YÜZDE 8,46 OLURSA 634 TL’LİK ARTIŞ OLACAK
Merkez Bankası'nın yaptığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise ikinci 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,46'yı bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 634 lira artışla 8 bin 126 liraya ulaşacak.
1500 TL emekli maaşı alan bir yurttaş eğer zam oranı yüzde 8,46 olursa maaşı bin 626 TL’ye yükselecek. Eğer ki zam oranı yüzde 4,23’te kalırsa maaşı bin 563 TL olacak.
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