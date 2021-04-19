6

Her yapının bir hikayesi, yaşanmışlıkları olduğunu ve bizlere çok şey anlatmak istediğini biliyoruz. Restorasyon çalışmalarımız ile Muğla’mızda turizmi 12 aya yaymayı, kültürel mirasımızı yerli ve yabancı misafirlerimize aktarmayı amaçlıyoruz.