Açıklamada, "Bu süreçte maaş ödemelerinde yaşanan gecikmelere rağmen oyuncu, eski kulübüyle her zaman dostane bir çözüm yolu aramıştır. Maaşında indirime gidilmiştir. Fakat Galatasaray'ın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi sonrası oyuncu, sözleşmenin ihlal sebebine itiraz etmek ve alacaklarının ödenmesi için FIFA'da dava açmaya karar vermiştir." denildi.
GSTV'de yayımlanan "Gündem Özel" programında basın mensuplarından gelen soruları cevaplandıran Mustafa Cengiz, "Belhanda'yı gönderdiğim için asla pişman değilim. Belhanda ve Feghouli bizi FIFA'ya verdi. Üç kişi yapılandırmadaki yüzde 15'i kabul etmedi. Bizi tehdit etti. Bu bizi üzüyor. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı, en başta Muslera yaptı. Belhanda'nın son açıklaması bardağı taşıran son damla oldu." açıklamasında bulunmuştu.
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