<p>Galatasaray'ın Süper Lig 2020-21 sezonunun ikinci yarısında sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın avukatı Thomas Normand, müvekkilinin, maaşlarının ödenmesi için salgın döneminde FIFA'ya başvurmadığını, sözleşmenin tek taraflı feshi sonrası dava açtıklarını belirtti.</p>
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Galatasaray'ın Süper Lig 2020-21 sezonunun ikinci yarısında sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın avukatı Thomas Normand, müvekkilinin, maaşlarının ödenmesi için salgın döneminde FIFA'ya başvurmadığını, sözleşmenin tek taraflı feshi sonrası dava açtıklarını belirtti.

<p>Normand, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Belhanda hakkındaki sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim, kulübün mali açıdan zorlandığı pandemi döneminde maaşlarının ödenmesi için FIFA'ya herhangi bir başvuruda bulunmadığının bilinmesini istiyor." ifadelerini kullandı.<br></p>
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Normand, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Belhanda hakkındaki sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim, kulübün mali açıdan zorlandığı pandemi döneminde maaşlarının ödenmesi için FIFA'ya herhangi bir başvuruda bulunmadığının bilinmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

<p>Açıklamada, "Bu süreçte maaş ödemelerinde yaşanan gecikmelere rağmen oyuncu, eski kulübüyle her zaman dostane bir çözüm yolu aramıştır. Maaşında indirime gidilmiştir. Fakat Galatasaray'ın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi sonrası oyuncu, sözleşmenin ihlal sebebine itiraz etmek ve alacaklarının ödenmesi için FIFA'da dava açmaya karar vermiştir." denildi.<br></p>
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Açıklamada, "Bu süreçte maaş ödemelerinde yaşanan gecikmelere rağmen oyuncu, eski kulübüyle her zaman dostane bir çözüm yolu aramıştır. Maaşında indirime gidilmiştir. Fakat Galatasaray'ın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi sonrası oyuncu, sözleşmenin ihlal sebebine itiraz etmek ve alacaklarının ödenmesi için FIFA'da dava açmaya karar vermiştir." denildi.

<p>GSTV'de yayımlanan "Gündem Özel" programında basın mensuplarından gelen soruları cevaplandıran Mustafa Cengiz, "Belhanda'yı gönderdiğim için asla pişman değilim. Belhanda ve Feghouli bizi FIFA'ya verdi. Üç kişi yapılandırmadaki yüzde 15'i kabul etmedi. Bizi tehdit etti. Bu bizi üzüyor. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı, en başta Muslera yaptı. Belhanda'nın son açıklaması bardağı taşıran son damla oldu." açıklamasında bulunmuştu.<br></p>
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GSTV'de yayımlanan "Gündem Özel" programında basın mensuplarından gelen soruları cevaplandıran Mustafa Cengiz, "Belhanda'yı gönderdiğim için asla pişman değilim. Belhanda ve Feghouli bizi FIFA'ya verdi. Üç kişi yapılandırmadaki yüzde 15'i kabul etmedi. Bizi tehdit etti. Bu bizi üzüyor. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı, en başta Muslera yaptı. Belhanda'nın son açıklaması bardağı taşıran son damla oldu." açıklamasında bulunmuştu.

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