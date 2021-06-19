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"BİRBİRİMİZİ KANDIRMAYALIM"

Konuk olduğu bir programda "O Ses Türkiye aslında bir jüri şovu" açıklamasında bulunan Sandal, yanlış anlaşıldığını belirtti ve şunları söyledi:

"Bu açıklamamın neden yanlış anlaşıldığını anlamadım. Bu o şovu daha eksiltmez. O Ses Türkiye jürinin ön planda olduğu bir şovdur. Belki bunun altı en başta çizilmemiştir ama birkaç sezon sonra bunun böyle olduğunu gördük. O Ses Türkiye en önemli müzik yarışmasıdır dersek, yarışmada şampiyon olanların kariyerlerine bakmamız lazım! Şu an ne yapıyorlar! Biz birbirimizi kandırmayalım."