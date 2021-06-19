"FARKLI BİR PROJE OLURSA..."
Mustafa Sandal, Buket Aydın'ın "Acun Ilıcalı tekrar sizi çağırsa O Ses Türkiye'de jüri üyesi olur musunuz?" sorusuna, "Acun Ilıcalı bir televizyon dehası. Onun tasarladığı bir projede yer alırım. Biz birlikte son derece profesyonel çalıştık. Hiç problem yaşamadık. Onun çalışma ortamları son derece profesyoneldir. İlla ki O Ses Türkiye olmasına gerek yok, farklı bir projesinde de seve seve yer alırım."
"BİRBİRİMİZİ KANDIRMAYALIM"
Konuk olduğu bir programda "O Ses Türkiye aslında bir jüri şovu" açıklamasında bulunan Sandal, yanlış anlaşıldığını belirtti ve şunları söyledi:
"Bu açıklamamın neden yanlış anlaşıldığını anlamadım. Bu o şovu daha eksiltmez. O Ses Türkiye jürinin ön planda olduğu bir şovdur. Belki bunun altı en başta çizilmemiştir ama birkaç sezon sonra bunun böyle olduğunu gördük. O Ses Türkiye en önemli müzik yarışmasıdır dersek, yarışmada şampiyon olanların kariyerlerine bakmamız lazım! Şu an ne yapıyorlar! Biz birbirimizi kandırmayalım."
Sandal, yarışmacıların müzik kariyerlerinde ilerleyememelerinin nedenini ise şöyle açıkladı:
"Hem o yarışmacının niyeti hem de o ekibin niyetiyle alakalı bir durum bu... Yarışmacının arkasında durmak önemli... Proje bazlı bu işler... 'Gel sana bir şarkı yapalım' ile dönmüyor artık işler. Projenin gerçekten bir tasarımı olması lazım dedi.
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