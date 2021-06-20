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'KLİP ÇEKİLMESİNE MÜSAADE EDİLMİYOR…'

Mustafa Sandal’ın özrünün ardından Pop Bizde adlı Instagram magazin sayfası, o dönem yaşananlarla ilgili yaptığı paylaşımda şu iddialara yer verdi:

“Dilek Budak isimli şarkıcı, 2003 yılında yayınladığı albümünde klip çekilmemesine rağmen ‘Aşka Yürek Gerek’ adlı şarkısı büyük ses getiriyor ve radyolarda sürekli çalmaya başlıyor. Bunu fark eden Erol Köse, o dönem kendisine çıkış arayan Mustafa Sandal için şarkının haklarını apar topar satın alıp, Sandal’a söylettiriyor. İddialara göre Erol Köse ve Mustafa Sandal, radyolardan Dilek Budak’ın seslendirdiği versiyonu kaldırttırıyor ve kızcağızın kendi şarkısına klip çekmesine müsaade edilmiyor. (İddialara göre) Zor durumda kalan ve mağdur edilen Dilek Budak, o dönem tehditler sebebiyle mahkemeye de başvuramıyor. Gel gelelim bugüne, yıllar sonra bugün katıldığı programda Mustafa Sandal, Dilek Budak’tan özür dilemiş ve o dönemde yaşanan her şeyden Erol Köse’nin sorumlu olduğunu dile getirmiş. Eskiden böyle olaylar o kadar çok yaşanmış ve susturulan, mağdur edilen isimler olmuş ki bildiğimiz bilmediğimiz neler var neler!”