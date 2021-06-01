<p>AKP'ye yakınlığıyla ilinen Nagehan Alçı, "Kıraathanelerin 6, okulların 2 gün açıldığı ülke" başlıklı bir yazı kaleme aldı.</p><p>Negahan Alçı bugünkü yazısında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararlarını eleştirdi.</p>
1

AKP'ye yakınlığıyla ilinen Nagehan Alçı, "Kıraathanelerin 6, okulların 2 gün açıldığı ülke" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Negahan Alçı bugünkü yazısında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararlarını eleştirdi.

<p>"Eğitim bu kadar arka sıralarda bir başlık olamaz. Bizim ülke olarak çok ciddi bir sorgulama yapmamız gerekiyor" diyen Alçı, okulların açılmamasını isteyen bakanların olduğunu öne sürdü.</p><p>Alçı, "'Okulları hiç açmayalım' diyen birçok bakan vardı dünkü toplantıda. Hepsini isim isim biliyorum. Onların yaptıklarından ben utanıyorum" ifadelerini kullandı.</p>
2

"Eğitim bu kadar arka sıralarda bir başlık olamaz. Bizim ülke olarak çok ciddi bir sorgulama yapmamız gerekiyor" diyen Alçı, okulların açılmamasını isteyen bakanların olduğunu öne sürdü.

Alçı, "'Okulları hiç açmayalım' diyen birçok bakan vardı dünkü toplantıda. Hepsini isim isim biliyorum. Onların yaptıklarından ben utanıyorum" ifadelerini kullandı.

<p><strong>Nagehan Alçı'nın yazısında şu ifadeleri kullandı:</strong><br></p><p>"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kabineye ilkokulları tam zamanlı açmayı teklif edecekti. Ne oldu o teklifin sonucu? Bunu dün bir süre öğrenemedik. Bu belirsizliğin üzerine telefonum kilitlendi. Veli grupları, eğitimciler, doktorlar, arkadaşlar… Hepsi çok haklı olarak en temel sorunun cevabını arıyordu dünkü açıklamanın ardından: Yarın okul var mı?</p><p>Kahvehaneler, halı sahalar ve AVM'ler açılabiliyor ama okulların ‘çok riskli’ bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde risk sıralaması böyle değil. Başka hiçbir yerde kıraathaneler açılırken okullar sadece 2 gün eğitim vermiyor. Kimdir bunun sorumlusu?</p><p>Şundan eminim, şayet okulların kapalı olmasına toplumda ciddi bir itiraz yükselseydi, medya bu konuyu işlemeye değer bulsa, veliler ortak ses çıkarsa, eğitimciler avaz avaz bağırsaydı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kabinede 'İlkokulları haftada 5 gün açalım' önerisi getirdiğinde kabinenin hatırı sayılır bir kısmı 'Toplumda böyle bir istek yok' rahatlığı ile bu öneriyi reddedemezdi."</p>
3

Nagehan Alçı'nın yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kabineye ilkokulları tam zamanlı açmayı teklif edecekti. Ne oldu o teklifin sonucu? Bunu dün bir süre öğrenemedik. Bu belirsizliğin üzerine telefonum kilitlendi. Veli grupları, eğitimciler, doktorlar, arkadaşlar… Hepsi çok haklı olarak en temel sorunun cevabını arıyordu dünkü açıklamanın ardından: Yarın okul var mı?

Kahvehaneler, halı sahalar ve AVM'ler açılabiliyor ama okulların ‘çok riskli’ bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde risk sıralaması böyle değil. Başka hiçbir yerde kıraathaneler açılırken okullar sadece 2 gün eğitim vermiyor. Kimdir bunun sorumlusu?

Şundan eminim, şayet okulların kapalı olmasına toplumda ciddi bir itiraz yükselseydi, medya bu konuyu işlemeye değer bulsa, veliler ortak ses çıkarsa, eğitimciler avaz avaz bağırsaydı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kabinede 'İlkokulları haftada 5 gün açalım' önerisi getirdiğinde kabinenin hatırı sayılır bir kısmı 'Toplumda böyle bir istek yok' rahatlığı ile bu öneriyi reddedemezdi."

<p><strong>Alçı sözlerine şöyle devam etti:</strong></p><p>"Çok üzülerek söylüyorum: 6-18 yaş arası kuşağın enkaz haline gelmesinden ülke olarak hepimiz sorumluyuz. Az ya da çok. Ama sanırım 1,5 yılın ardından dün kabine toplantısında hala "Okulları hiç açmayalım" diyebilen bakanlar, ekonominin, turizmin çarkları dönsün diye çocukların hayat çarklarını durduranlar diğerlerinden çok daha fazla sorumlu.</p><p>Evet, ne üzücü ki 'Okulları hiç açmayalım' diyen birçok bakan vardı dünkü toplantıda. Hepsini isim isim biliyorum. Onların yaptıklarından ben utanıyorum."</p>
4

Alçı sözlerine şöyle devam etti:

"Çok üzülerek söylüyorum: 6-18 yaş arası kuşağın enkaz haline gelmesinden ülke olarak hepimiz sorumluyuz. Az ya da çok. Ama sanırım 1,5 yılın ardından dün kabine toplantısında hala "Okulları hiç açmayalım" diyebilen bakanlar, ekonominin, turizmin çarkları dönsün diye çocukların hayat çarklarını durduranlar diğerlerinden çok daha fazla sorumlu.

Evet, ne üzücü ki 'Okulları hiç açmayalım' diyen birçok bakan vardı dünkü toplantıda. Hepsini isim isim biliyorum. Onların yaptıklarından ben utanıyorum."

Video Haberler