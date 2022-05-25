Necip Fazıl Kısakürek'in en güzel şiirleri

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 22:53
<p><strong>Ahmet <a href="https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-sanat/necip-fazil-kisakurek-kimdir-hangi-egitimleri-aldi-eserleri-nelerdir-1939910">Necip Fazıl Kısakürek </a></strong>şair, romancı, oyun yazarı ve İslamcı ideolog olarak tanında. Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir kitabı Kaldırımlar ile tanındı. Başarılarla dolu eğitim hayatının ardından unutulmaz bir Türk şair olarak adını edebiyat tarihine altın harflerle yazdıran Necip Fazıl Kısakürek 39 yıl önce bugün hayata gözlerini kapadı.</p> <p>İşte unutulmaz şair Necip Fazıl Kısakürek’in en güzel şiirleri…</p>

Ahmet Necip Fazıl Kısakürek şair, romancı, oyun yazarı ve İslamcı ideolog olarak tanında. Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir kitabı Kaldırımlar ile tanındı. Başarılarla dolu eğitim hayatının ardından unutulmaz bir Türk şair olarak adını edebiyat tarihine altın harflerle yazdıran Necip Fazıl Kısakürek 39 yıl önce bugün hayata gözlerini kapadı.

İşte unutulmaz şair Necip Fazıl Kısakürek’in en güzel şiirleri…

<p><strong>BEKLENEN</strong></p> <p>Ne hasta bekler sabahı,</p> <p>Ne taze ölüyü mezar.</p> <p>Ne de şeytan, bir günahı,</p> <p>Seni beklediğim kadar.</p> <p>Geçti istemem gelmeni,</p> <p>Yokluğunda buldum seni;</p> <p>Bırak vehmimde gölgeni</p> <p>Gelme, artık neye yarar?</p>

BEKLENEN

Ne hasta bekler sabahı,

Ne taze ölüyü mezar.

Ne de şeytan, bir günahı,

Seni beklediğim kadar.

Geçti istemem gelmeni,

Yokluğunda buldum seni;

Bırak vehmimde gölgeni

Gelme, artık neye yarar?

<p><strong>ANNECİĞİM</strong></p> <p>Ak saçlı başını alıp eline,</p> <p>Kara hülyalara dal anneciğim!</p> <p>O titrek kalbini bahtın yeline,</p> <p>Bir ince tüy gibi sal anneciğim!</p> <p>Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,</p> <p>Gecenin ardında yine gece var;</p> <p>Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,</p> <p>Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!</p> <p>Gözlerinde aksi bir derin hiçin,</p> <p>Kanadın yayılmış, çırpınmak için;</p> <p>Bu kış yolculuk var, diyorsa için,</p> <p>Beni de beraber al anneciğim! ...</p>

ANNECİĞİM

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim! ...

<p><strong>AÇ KAPIYI</strong></p> <p>Aç kapıyı haber var,</p> <p>Ötenin ötesinden.</p> <p>Dudaklarda şarkılar,</p> <p>Kurtuluş bestesinden.</p> <p>Biz geldik, bilen bilsin.</p> <p>Gönül gönül girilsin.</p> <p>İnsanlar devşirilsin,</p> <p>Sonsuzluk destesinden.</p>

AÇ KAPIYI

Aç kapıyı haber var,

Ötenin ötesinden.

Dudaklarda şarkılar,

Kurtuluş bestesinden.

Biz geldik, bilen bilsin.

Gönül gönül girilsin.

İnsanlar devşirilsin,

Sonsuzluk destesinden.

<p><strong>ANNEME MEKTUP</strong></p> <p>Ben bu gurbet ile düştüm düşeli,</p> <p>Her gün biraz daha süzülmekteyim.</p> <p>Her gece, içinde mermer döşeli,</p> <p>Bir soğuk yatakta büzülmekteyim.</p> <p>Böylece bir lâhza kaldığım zaman,</p> <p>Geceyi koynuma aldığım zaman,</p> <p>Gözlerim kapanıp daldığım zaman,</p> <p>Yeniden yollara düzülmekteyim.</p> <p>Son günüm yaklaştı görünesiye,</p> <p>Kalmadı bir adım yol ileriye;</p> <p>Yüzünü görmeden ölürsem diye,</p> <p>Üzülmekteyim ben, üzülmekteyim.</p>

ANNEME MEKTUP

Ben bu gurbet ile düştüm düşeli,

Her gün biraz daha süzülmekteyim.

Her gece, içinde mermer döşeli,

Bir soğuk yatakta büzülmekteyim.

Böylece bir lâhza kaldığım zaman,

Geceyi koynuma aldığım zaman,

Gözlerim kapanıp daldığım zaman,

Yeniden yollara düzülmekteyim.

Son günüm yaklaştı görünesiye,

Kalmadı bir adım yol ileriye;

Yüzünü görmeden ölürsem diye,

Üzülmekteyim ben, üzülmekteyim.

<p><strong>AĞLAYAN ÇOCUKLAR</strong></p> <p>Kafesli evlerde ağlar çocuklar,</p> <p>Odalarda akşam olurken henüz.</p> <p>O zaman gözümün önünde parlar,</p> <p>Buruşuk buruşuk, ağlayan bir yüz.</p> <p>Ne vakit karanlık kaplasa yeri,</p> <p>Başlar çocukların büyük kederi;</p> <p>Bakınır, korkuyla dolu gözleri:</p> <p>Ya artık bir daha olmazsa gündüz?</p> <p>Gittikçe kesilir derken sedalar,</p> <p>Gece; bir siyah el gözümü bağlar;</p> <p>Duyarım, içime sığınmış, ağlar,</p> <p>Bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz...</p>

AĞLAYAN ÇOCUKLAR

Kafesli evlerde ağlar çocuklar,

Odalarda akşam olurken henüz.

O zaman gözümün önünde parlar,

Buruşuk buruşuk, ağlayan bir yüz.

Ne vakit karanlık kaplasa yeri,

Başlar çocukların büyük kederi;

Bakınır, korkuyla dolu gözleri:

Ya artık bir daha olmazsa gündüz?

Gittikçe kesilir derken sedalar,

Gece; bir siyah el gözümü bağlar;

Duyarım, içime sığınmış, ağlar,

Bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz...

<p><strong>VEDA</strong></p> <p>Elimde, sükutun nabzını dinle,</p> <p>Dinle de gönlümü alıver gitsin!</p> <p>Saçlarımdan tutup, kor gözlerinle,</p> <p>Yaşlı gözlerime dalıver gitsin!</p> <p>Yürü, gölgen seni uğurlamakta,</p> <p>Küçülüp küçülüp kaybol ırakta</p> <p>Yolu tam dönerken arkana bak da,</p> <p>Köşede bir lahza kalıver gitsin!</p> <p>Ümidim yılların seline düştü,</p> <p>Saçının en titrek teline düştü,</p> <p>Kuru yaprak gibi eline düştü,</p> <p>İstersen rüzgara salıver gitsin!</p>

VEDA

Elimde, sükutun nabzını dinle,

Dinle de gönlümü alıver gitsin!

Saçlarımdan tutup, kor gözlerinle,

Yaşlı gözlerime dalıver gitsin!

Yürü, gölgen seni uğurlamakta,

Küçülüp küçülüp kaybol ırakta

Yolu tam dönerken arkana bak da,

Köşede bir lahza kalıver gitsin!

Ümidim yılların seline düştü,

Saçının en titrek teline düştü,

Kuru yaprak gibi eline düştü,

İstersen rüzgara salıver gitsin!

<p><strong>AKROSTİŞ</strong></p> <p>İhtilal acentası...</p> <p>Solun tam da ortası.</p> <p>Moskof ’un oltası..</p> <p>Eli, zulüm muştası.</p> <p>Tek ümidi, cuntası</p> <p>İnkılap, avantası...</p> <p>Nemrut, onun atası...</p> <p>Ölüm yolu, rotası..</p> <p>Namlı servet çantası..</p> <p>Ünlü küfür softası..</p>

AKROSTİŞ

İhtilal acentası...

Solun tam da ortası.

Moskof ’un oltası..

Eli, zulüm muştası.

Tek ümidi, cuntası

İnkılap, avantası...

Nemrut, onun atası...

Ölüm yolu, rotası..

Namlı servet çantası..

Ünlü küfür softası..

<p><strong>UTANSIN</strong></p> <p>Tohum saç, bitmezse toprak utansın!</p> <p>Hedefe varmayan mızrak utansın!</p> <p>Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen!</p> <p>Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!</p> <p>Eski çınar şimdi Noel ağacı;</p> <p>Dallarda iğreti yaprak utansın!</p> <p>Ustada kalırsa bu öksüz yapı,</p> <p>Onu sürdürmeyen çırak utansın!</p> <p>Ölümden ilerde varış dediğin,</p> <p>Geride ne varsa bırak utansın!</p> <p>Ey binbir tanede solmayan tek renk;</p> <p>Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın!</p>

UTANSIN

Tohum saç, bitmezse toprak utansın!

Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen!

Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!

Eski çınar şimdi Noel ağacı;

Dallarda iğreti yaprak utansın!

Ustada kalırsa bu öksüz yapı,

Onu sürdürmeyen çırak utansın!

Ölümden ilerde varış dediğin,

Geride ne varsa bırak utansın!

Ey binbir tanede solmayan tek renk;

Bayraklaşamıyorsan bayrak utansın!

Necip Fazıl Kısakürek Şiir Edebiyat

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler