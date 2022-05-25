Ahmet Necip Fazıl Kısakürek şair, romancı, oyun yazarı ve İslamcı ideolog olarak tanında. Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir kitabı Kaldırımlar ile tanındı. Başarılarla dolu eğitim hayatının ardından unutulmaz bir Türk şair olarak adını edebiyat tarihine altın harflerle yazdıran Necip Fazıl Kısakürek 39 yıl önce bugün hayata gözlerini kapadı.

İşte unutulmaz şair Necip Fazıl Kısakürek’in en güzel şiirleri…