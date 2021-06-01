<p>Netflix, Türk yapımı ikinci orijinal dizisi olan Atiye'nin 3. sezon yayın tarihini duyurdu ve ilk fragmanını yayınladı.</p>
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Netflix, Türk yapımı ikinci orijinal dizisi olan Atiye'nin 3. sezon yayın tarihini duyurdu ve ilk fragmanını yayınladı.

<p>Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi&nbsp; isimlerin yer aldığı Atiye’nin 3. sezonu 17 Haziran'da&nbsp; Netflix’te yayınlanacak.</p>
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Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi  isimlerin yer aldığı Atiye’nin 3. sezonu 17 Haziran'da  Netflix’te yayınlanacak.

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81nyat?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x81nyat?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p>İşte Netflix'in "Kaldığımız yerden 8 yıl sonra. Atiye son sezonu ile 17 Haziran'da sadece Netflix'te" sözleriyle duyurduğu 3. sezon fragmanı...</p>
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İşte Netflix'in "Kaldığımız yerden 8 yıl sonra. Atiye son sezonu ile 17 Haziran'da sadece Netflix'te" sözleriyle duyurduğu 3. sezon fragmanı...

<p>ATİYE DİZİSİNİN KONUSU</p><p>Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.</p><p>Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.</p>
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ATİYE DİZİSİNİN KONUSU

Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

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