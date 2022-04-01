OGS dönemi bugünden itibaren sona erdi

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2022 Cuma, 09:46
<p>Türkiye'de Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanımı sona erdi. Ücretli geçişler için artık sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılacak.<br></p>

Türkiye'de Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanımı sona erdi. Ücretli geçişler için artık sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılacak.

<p>HGS sistemine geçilmesiyle birlikte,&nbsp; kadar kapatılmamış düne kadar kapatılmamış OGS cihazları iptal edilecek.<br></p>

HGS sistemine geçilmesiyle birlikte,  kadar kapatılmamış düne kadar kapatılmamış OGS cihazları iptal edilecek.

<p>OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor.<br></p>

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor.

<p>İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor.&nbsp;<br></p><p>İade işlemleri, OGS cihazının iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilecek.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor. 

İade işlemleri, OGS cihazının iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilecek. 

ogs hgs

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