Önder Özen: Neden korkuyorsunuz Mesut'u oynatmak için?

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2021 Pazartesi, 11:45
<p>Önder Özen, NTV'de Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçın değerlendirmesini yaptı.</p>

Önder Özen, NTV'de Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçın değerlendirmesini yaptı.

<p>"4 yıl kadar önce Türkiye'de futbol maçı biter ve bizim kulaklarımızın alışkanlığı olarak 'Çok mücadele ettik veya etmedik, önümüzdeki maçlara bakacağız, hakem berbattı veya çok iyiydi, kadromuz genişti veya dardı' gibi cümleler duyduk. Başta Abdullah Avcı olmak üzere, maçtan sonra açıklamaları tamamen teknik taktik cümlelerden oluşacak şekilde yapılmaya başlandı. Kamuoyu ne yapmak istediniz, ne oldu? Bunları duyarsa doyurucu gelir maç sonu açıklamaları."</p>

"4 yıl kadar önce Türkiye'de futbol maçı biter ve bizim kulaklarımızın alışkanlığı olarak 'Çok mücadele ettik veya etmedik, önümüzdeki maçlara bakacağız, hakem berbattı veya çok iyiydi, kadromuz genişti veya dardı' gibi cümleler duyduk. Başta Abdullah Avcı olmak üzere, maçtan sonra açıklamaları tamamen teknik taktik cümlelerden oluşacak şekilde yapılmaya başlandı. Kamuoyu ne yapmak istediniz, ne oldu? Bunları duyarsa doyurucu gelir maç sonu açıklamaları."

<p>"Seyahat sorununu geliştirmeniz için örneğin ışınlanmanız lazım, ama öyle bir teknoloji gelişmedi. Ruh deniyor, 12. maç bitti 6 Avrupa maçı oynadı Fenerbahçe. 18 maçın sonunda da ruh kelimesini duyduk. Bu hergün altını çizeceğiniz bir kavram değil. İstek, bunu siz uyandıramadıysanız, oyununun enerjisini koyma isteği konusunda bir pencere açamadıysanız futbolcuda takımınızdan bunu beklemeyin."</p>

"Seyahat sorununu geliştirmeniz için örneğin ışınlanmanız lazım, ama öyle bir teknoloji gelişmedi. Ruh deniyor, 12. maç bitti 6 Avrupa maçı oynadı Fenerbahçe. 18 maçın sonunda da ruh kelimesini duyduk. Bu hergün altını çizeceğiniz bir kavram değil. İstek, bunu siz uyandıramadıysanız, oyununun enerjisini koyma isteği konusunda bir pencere açamadıysanız futbolcuda takımınızdan bunu beklemeyin."

<p>"Çok şanssızlık direklerden döndü. Bir top penaltıdan direkten döndü, Pelkas'ınki 25-30 metreden çaprazdan kaleye. Berisha'nın direkten dönen topu serbest vuruş ve 27 metre civarı. Tisserand'ınki karamboldeki bir pozisyon. 4 top direkten döndü, bunların hiçbiri bir organizasyonla değil."</p>

"Çok şanssızlık direklerden döndü. Bir top penaltıdan direkten döndü, Pelkas'ınki 25-30 metreden çaprazdan kaleye. Berisha'nın direkten dönen topu serbest vuruş ve 27 metre civarı. Tisserand'ınki karamboldeki bir pozisyon. 4 top direkten döndü, bunların hiçbiri bir organizasyonla değil."

<p>"Eğer yerden geliyorsanız rakip kaleye, o zaman organize geliyorsunuz demektir. Lütfen, nicelik 4 tane direk ama direkten dönen toplar da 25 metrelerden döndü. 18 maçtır ceza sahasına yerden girme olasılığı zayıftı, eksik olan da bu. Kadrosu da eksik değil. Fenerbahçe yedek kulübesinde Mesut Özil oturuyorsa, Burak Kapacak henüz burnununun ucunu bile 1 dakika gösteremediyse, bu kadro geniştir."</p>

"Eğer yerden geliyorsanız rakip kaleye, o zaman organize geliyorsunuz demektir. Lütfen, nicelik 4 tane direk ama direkten dönen toplar da 25 metrelerden döndü. 18 maçtır ceza sahasına yerden girme olasılığı zayıftı, eksik olan da bu. Kadrosu da eksik değil. Fenerbahçe yedek kulübesinde Mesut Özil oturuyorsa, Burak Kapacak henüz burnununun ucunu bile 1 dakika gösteremediyse, bu kadro geniştir."

<p>"Mesut oynasaydı, muhtemelen santrafor arkası gibi başlayacaktı, karşısında Campagnaro oynardı. Penaltı yaptıran oyuncu Campagnaro. Bir hatalı pas yaptı, golü yediriyordu başka bir pozisyonda. Campagnaro eyvah diyebileceğiniz bir oyuncu değil. Neyden korkuyorsunuz? Stoperlerin önünde oynayan kesici bir oyuncu, topu kapıp Pirlo gibi pas atacak bir oyuncu değil ki? Neden korkuyorsunuz Mesut'u oynatmak için?"</p>

"Mesut oynasaydı, muhtemelen santrafor arkası gibi başlayacaktı, karşısında Campagnaro oynardı. Penaltı yaptıran oyuncu Campagnaro. Bir hatalı pas yaptı, golü yediriyordu başka bir pozisyonda. Campagnaro eyvah diyebileceğiniz bir oyuncu değil. Neyden korkuyorsunuz? Stoperlerin önünde oynayan kesici bir oyuncu, topu kapıp Pirlo gibi pas atacak bir oyuncu değil ki? Neden korkuyorsunuz Mesut'u oynatmak için?"

<p>"Ligimizi çok abartmaya gerek yok, Pereira'ya söylüyorum. Bizim ligimizde Kimmich yok, Kante - Jorginho orta sahası yok. Ben teknik olarak Mesut'un neden oynamadığını, karşı takımda hangi oyuncunun performansından çekinildiğini duymak isterim mesele teknik olarak."</p>

"Ligimizi çok abartmaya gerek yok, Pereira'ya söylüyorum. Bizim ligimizde Kimmich yok, Kante - Jorginho orta sahası yok. Ben teknik olarak Mesut'un neden oynamadığını, karşı takımda hangi oyuncunun performansından çekinildiğini duymak isterim mesele teknik olarak."

<p>"Kayserispor'un 2.76 gol beklentisiyle KadIköy'de oynaması muazzam bir başarıdır. Fenerbahçe'nin bu rakamı yakalamasından daha başarılıdır."</p>

"Kayserispor'un 2.76 gol beklentisiyle KadIköy'de oynaması muazzam bir başarıdır. Fenerbahçe'nin bu rakamı yakalamasından daha başarılıdır."

<p>"Berke'nin mutlaka önemli potansiyeli var. Bazı pozisyonlardaki çıkış kararları doğruydu. Kim bir pozisyonda konuşmadıkları için bıraktı, Berke'nin gelmediği görüldü. Kalede bir sorun var denebilir en azından bir süre, doğru."</p>

"Berke'nin mutlaka önemli potansiyeli var. Bazı pozisyonlardaki çıkış kararları doğruydu. Kim bir pozisyonda konuşmadıkları için bıraktı, Berke'nin gelmediği görüldü. Kalede bir sorun var denebilir en azından bir süre, doğru."


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