Önder Özen: Neden korkuyorsunuz Mesut'u oynatmak için?

"4 yıl kadar önce Türkiye'de futbol maçı biter ve bizim kulaklarımızın alışkanlığı olarak 'Çok mücadele ettik veya etmedik, önümüzdeki maçlara bakacağız, hakem berbattı veya çok iyiydi, kadromuz genişti veya dardı' gibi cümleler duyduk. Başta Abdullah Avcı olmak üzere, maçtan sonra açıklamaları tamamen teknik taktik cümlelerden oluşacak şekilde yapılmaya başlandı. Kamuoyu ne yapmak istediniz, ne oldu? Bunları duyarsa doyurucu gelir maç sonu açıklamaları."