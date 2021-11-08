Önder Özen: Neden korkuyorsunuz Mesut'u oynatmak için?
"4 yıl kadar önce Türkiye'de futbol maçı biter ve bizim kulaklarımızın alışkanlığı olarak 'Çok mücadele ettik veya etmedik, önümüzdeki maçlara bakacağız, hakem berbattı veya çok iyiydi, kadromuz genişti veya dardı' gibi cümleler duyduk. Başta Abdullah Avcı olmak üzere, maçtan sonra açıklamaları tamamen teknik taktik cümlelerden oluşacak şekilde yapılmaya başlandı. Kamuoyu ne yapmak istediniz, ne oldu? Bunları duyarsa doyurucu gelir maç sonu açıklamaları."
"Seyahat sorununu geliştirmeniz için örneğin ışınlanmanız lazım, ama öyle bir teknoloji gelişmedi. Ruh deniyor, 12. maç bitti 6 Avrupa maçı oynadı Fenerbahçe. 18 maçın sonunda da ruh kelimesini duyduk. Bu hergün altını çizeceğiniz bir kavram değil. İstek, bunu siz uyandıramadıysanız, oyununun enerjisini koyma isteği konusunda bir pencere açamadıysanız futbolcuda takımınızdan bunu beklemeyin."
"Eğer yerden geliyorsanız rakip kaleye, o zaman organize geliyorsunuz demektir. Lütfen, nicelik 4 tane direk ama direkten dönen toplar da 25 metrelerden döndü. 18 maçtır ceza sahasına yerden girme olasılığı zayıftı, eksik olan da bu. Kadrosu da eksik değil. Fenerbahçe yedek kulübesinde Mesut Özil oturuyorsa, Burak Kapacak henüz burnununun ucunu bile 1 dakika gösteremediyse, bu kadro geniştir."
"Mesut oynasaydı, muhtemelen santrafor arkası gibi başlayacaktı, karşısında Campagnaro oynardı. Penaltı yaptıran oyuncu Campagnaro. Bir hatalı pas yaptı, golü yediriyordu başka bir pozisyonda. Campagnaro eyvah diyebileceğiniz bir oyuncu değil. Neyden korkuyorsunuz? Stoperlerin önünde oynayan kesici bir oyuncu, topu kapıp Pirlo gibi pas atacak bir oyuncu değil ki? Neden korkuyorsunuz Mesut'u oynatmak için?"
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