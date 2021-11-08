Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe-Kayserispor değerlendirmesi

"Acilen bu milli arada normal bir hocaya dönüş ve Türkiye Kupası'na odaklanmak mecburiyetindedir Fenerbahçe.. Yine "ama tazminat.." ; "şimdi gitse kim gelecek.." falan kolaycılığı ile devam edilir herhalde. Ama burası Fenerbahçe'dir. Anında karar almalısınız."