Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe-Kayserispor değerlendirmesi
"Hikmet Karaman, rahat rahat bitirmesi gereken maçta 2-0'dan sonra takımını geri çekince, hele hele 2-1'in ardından iyice korkunca son saniyede Fener'e bir akın şansı daha vermiş oldu. Ramazan Civelek de saçma sapan bir kararla Berisha'yı indirince 100 küsur yıllık tarihte bir ilk olacak olan 'üst üste 4 maçta yenilgi' rekoru engellenmiş oldu."
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