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DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zühtü Erdoğan, acı haber geldikten sonra torununun cenazesinin yanına gittiğini söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

- Cenaze bulunana kadar birilerinin bir şeyler yaptığını düşünüyordum, yani şüpheleniyordum. Ancak cenazeyi görünce, elbiselerinde herhangi bir ters durum olmadığını ve sağlam olduğunu gördüm.