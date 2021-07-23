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Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Eker'in cep telefonunun ve cüzdanının cebinde, yürürken kullandığı sopanın ise hemen cenazesinin yanında olduğu belirlendi.
Eker'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak.
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DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zühtü Erdoğan, acı haber geldikten sonra torununun cenazesinin yanına gittiğini söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:
- Cenaze bulunana kadar birilerinin bir şeyler yaptığını düşünüyordum, yani şüpheleniyordum. Ancak cenazeyi görünce, elbiselerinde herhangi bir ters durum olmadığını ve sağlam olduğunu gördüm.
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