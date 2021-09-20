ORC Araştırma'dan Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuç

Ayrıca, son dönemde artan Afgan göçünün de AKP'nin kemik kitleisnde kırılmaya yol açtığı belirtildi. ORC Araştırma anket ile ilgili son olarak şunları ifade etti: "'Artık toparlanamaz' söylemi, Ak Parti için her şeyden daha tehlikelidir. Bu durum Ak Parti içinden çıkan partilere yönelimi artıracaktır. Temmuz/Ağustos aylarındaki düşüş ivmesinin sürmesi halinde, Ak Parti'nin 1. Parti konumunun ciddi risk altında olacağını söyleyebiliriz."

