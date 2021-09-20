ORC Araştırma'dan Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuç

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2021 Pazartesi, 09:35
<p>İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma, son anket sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.<br></p>

İktidara yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma, son anket sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

<p>1 - 5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle yapılan ankette yurttaşa "Erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Soruya, yüzde 59,9 oranında "Evet", yüzde 40,1 oranında "Hayır" yanıtı verildi.<br></p>

1 - 5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle yapılan ankette yurttaşa "Erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Soruya, yüzde 59,9 oranında "Evet", yüzde 40,1 oranında "Hayır" yanıtı verildi.

<p>Yaşanan ekonomik krizin AKP'nin kemik kitlesini kırdığı ifade edilen araştırma ile ilgili "Hükümeti başarısız bulanlar bu oranın çok daha üstünde görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.<br></p>

Yaşanan ekonomik krizin AKP'nin kemik kitlesini kırdığı ifade edilen araştırma ile ilgili "Hükümeti başarısız bulanlar bu oranın çok daha üstünde görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

<p>ORC Araştırma anket üzerine, "Son cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy veren seçmenlerin ise yüzde 40'a yakını erken seçimin ihtiyaç olduğunu belirtmektedir." yorumunu yaptı.&nbsp;<br></p>

ORC Araştırma anket üzerine, "Son cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy veren seçmenlerin ise yüzde 40'a yakını erken seçimin ihtiyaç olduğunu belirtmektedir." yorumunu yaptı. 

<p>Ayrıca, son dönemde artan Afgan göçünün de AKP'nin kemik kitleisnde kırılmaya yol açtığı belirtildi. ORC Araştırma anket ile ilgili son olarak şunları ifade etti: "'Artık toparlanamaz' söylemi, Ak Parti için her şeyden daha tehlikelidir. Bu durum Ak Parti içinden çıkan partilere yönelimi artıracaktır. Temmuz/Ağustos aylarındaki düşüş ivmesinin sürmesi halinde, Ak Parti'nin 1. Parti konumunun ciddi risk altında olacağını söyleyebiliriz."<br></p>

Ayrıca, son dönemde artan Afgan göçünün de AKP'nin kemik kitleisnde kırılmaya yol açtığı belirtildi. ORC Araştırma anket ile ilgili son olarak şunları ifade etti: "'Artık toparlanamaz' söylemi, Ak Parti için her şeyden daha tehlikelidir. Bu durum Ak Parti içinden çıkan partilere yönelimi artıracaktır. Temmuz/Ağustos aylarındaki düşüş ivmesinin sürmesi halinde, Ak Parti'nin 1. Parti konumunun ciddi risk altında olacağını söyleyebiliriz."

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