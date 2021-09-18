MetroPoLL anketi yayımlandı: Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 13:44
<p>MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, dikkat çeken bir araştırma sonucunu paylaştı.</p>

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, dikkat çeken bir araştırma sonucunu paylaştı.

<p>Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sencar, Metropoll’ün Ağustos 2021 Türkiye’nin Nabzı Araştırması’nda, siyasilerin beğeni düzeyi sonucuna yer verdi.</p>

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sencar, Metropoll’ün Ağustos 2021 Türkiye’nin Nabzı Araştırması’nda, siyasilerin beğeni düzeyi sonucuna yer verdi.

<p>Ağustos ayı araştırmasına göre beğeni düzeyi en yüksek isim 5,4 puan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş oldu.</p>

Ağustos ayı araştırmasına göre beğeni düzeyi en yüksek isim 5,4 puan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş oldu.

<p>Mansur Yavaş’ı, 4,7 puan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.</p>

Mansur Yavaş’ı, 4,7 puan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.

<p>Üçüncü sırada ise 4,2 puan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.</p>

Üçüncü sırada ise 4,2 puan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

<p>Erdoğan’ın ardında yer alan isim ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener, 4 puan ile 4’üncü sırada yer aldı.</p>

Erdoğan’ın ardında yer alan isim ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener, 4 puan ile 4’üncü sırada yer aldı.

<p>CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ise 7 ve 8’inci sırada yer aldığı görüldü.</p>

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ise 7 ve 8’inci sırada yer aldığı görüldü.

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