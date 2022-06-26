Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 7 nasıl çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimler?
Hızlı ve Öfkeli 7, orijinal ismiyle Furious 7, 2015 yılında vizyona giren Amerikan aksiyon filmi. Hızlı ve Öfkeli film serisinin yedinci bölümüdür. Filmin yazarı Chris Morgan'dır ve yönetmen koltuğunda James Wan vardır. Filmin yıldızları arasında ise Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Kurt Russell ve Jason Statham yer almaktadır.
İşte Hızlı ve Öfkeli 7 filmi hakkında tüm ayrıntılar...
HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O'Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika'ya geri dönebileceklerdir, fakat Owen'ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham), Dominic'i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han'ın ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.
HIZLI VE ÖFKELİ 7 ÇEKİM SÜRECİ
* 30 Kasım 2013'te, Şükran günü tatili için film çekimlerine bir süre ara verildiği sıra Brian O'Conner karakterini canlandıran Paul Walker bir araba kazasında yaşamını yitirdi. Bir gün sonra, Universal, film çalışmalarının bir süreliğine gecikeceğini açıkladı. 4 Aralık 2013'te, Universal Pictures, yapımın sonraki duyuruya kadar beklemede olacağını duyurdu. Yönetmen James Wan filmin iptal edilmediğini onayladı. 22 Aralık 2013'te, Diesel Facebook sayfasında filmin çıkış tarihinin 10 Nisan 2015 tarihinde olacağını onayladı. 27 Şubat 2014'te, bir Hollywood Muhabiri 1 Nisan'da filmin geri kalan kısımların çekileceğini, oyuncuların ve ekibin çekimler için Atlanta'ya gittiklerini rapor etti.
* Walker'ın Karakterinin Tekrar Canlandırılması
6 Ocak 2014'te, yeni sahnelerin çekileceği bildirildi. Ancak, yazar Chris Morgan bu karakterin devam ettirilmesi için sunulan tüm fikirleri reddetmiştir. 21 Mart 2014'te, The Daily News, Stüdyo'nun CGI teknolojisi ile Paul'in yüzü ve sesini kullanarak onun vücuduna benzettiği dört farklı aktör kiraladığını açıkladı. 15 Nisan 2014'te, Walker'in yerine kardeşleri Caleb ve Cody'nin oynayacağı duyuruldu. Daha sonra Walker'in kardeşlerinden Cody Walker oynamıştır. Cody'nin yüzü bilgisayar programları ile ağabeyine benzetilmiştir ve böylece filmin son sahneleri de çekilmiştir.
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