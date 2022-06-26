Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 7 nasıl çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimler?

* Walker'ın Karakterinin Tekrar Canlandırılması

6 Ocak 2014'te, yeni sahnelerin çekileceği bildirildi. Ancak, yazar Chris Morgan bu karakterin devam ettirilmesi için sunulan tüm fikirleri reddetmiştir. 21 Mart 2014'te, The Daily News, Stüdyo'nun CGI teknolojisi ile Paul'in yüzü ve sesini kullanarak onun vücuduna benzettiği dört farklı aktör kiraladığını açıkladı. 15 Nisan 2014'te, Walker'in yerine kardeşleri Caleb ve Cody'nin oynayacağı duyuruldu. Daha sonra Walker'in kardeşlerinden Cody Walker oynamıştır. Cody'nin yüzü bilgisayar programları ile ağabeyine benzetilmiştir ve böylece filmin son sahneleri de çekilmiştir.