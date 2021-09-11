<p>MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, Cumhur ve Millet İttifakı'na yönelik dikkat çeken anket sonuçlarını paylaştı.</p>
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MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, Cumhur ve Millet İttifakı'na yönelik dikkat çeken anket sonuçlarını paylaştı.

<p>Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sencar, 24 Haziran'daki millevekili seçiminde Cumhur İttifak’ına oy veren AKP ve MHP seçmenlerinin bugünkü tutumlarına dair yanıtları aktardı.</p>
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Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sencar, 24 Haziran'daki millevekili seçiminde Cumhur İttifak’ına oy veren AKP ve MHP seçmenlerinin bugünkü tutumlarına dair yanıtları aktardı.

<p>Sonuçlarda, MHP'li seçmenlerin yüzde 64'ü AKP ile ittifaktan memnunken, AKP'li seçmenlerin ise memnuniyetnin yüzde 74 olduğu görüldü.</p>
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Sonuçlarda, MHP'li seçmenlerin yüzde 64'ü AKP ile ittifaktan memnunken, AKP'li seçmenlerin ise memnuniyetnin yüzde 74 olduğu görüldü.

<p>Öte yandan Millet İttifakı seçmenlerinin de memnuniyet yanıtları dikkat çekti. CHP'li seçmenlerin yüzde 85'i İYİ Parti ile ittifaktan mumnun olduğunu belirtti.</p>
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Öte yandan Millet İttifakı seçmenlerinin de memnuniyet yanıtları dikkat çekti. CHP'li seçmenlerin yüzde 85'i İYİ Parti ile ittifaktan mumnun olduğunu belirtti.

<p>İYİ Partili seçmenlerin de yüzde 75'inin ittifaktan memnun olduğu ifade edildi.</p>
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İYİ Partili seçmenlerin de yüzde 75'inin ittifaktan memnun olduğu ifade edildi.

<p>Saadet Partili seçmenlerin ise yüzde 52'si partisinin İYİ Parti ve CHP ile ittifakından yüzde 48'inin memnun olmadığı görüldü.</p>
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Saadet Partili seçmenlerin ise yüzde 52'si partisinin İYİ Parti ve CHP ile ittifakından yüzde 48'inin memnun olmadığı görüldü.

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