Ünlü ekonomist toplantıya dikkat çekerek, erken seçimi işaret etti

11 Eylül 2021 Cumartesi, 10:22

Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Eylül'de açıklayacak Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Eylül'de duyuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

MB’nin toplantı takviminde yer alan bilgilere göre ağustos 2021 PPK toplantısı 12 Ağustos 2021'de gerçekleşti. MB'den yapılan açıklamaya göre 2021 ağustos ayı faiz kararı değişmedi yüzde 19'da sabit tutuldu.

'ERKEN SEÇİM HABERCİSİ'

İntegral Forex TV’de İntegral Yatırım Danışmanı Dr. Artunç Kocabalkan’ın konuğu olan Ekonomist Atilla Yeşilada, ''TCMB’nin 23 Eylül’de ne yapacağı gündemimize damgasını vurdu. Bendeniz FÖŞ, TCMB’nin Başkan Erdoğan’ın “ricasıyla” faiz indirim sürecini başlatacağını tekrarladım. Ek olarak, TCMB’den gelecek bir faiz indiriminin erken seçim habercisi olacağını öne sürdüm'' ifadelerini kullandı.