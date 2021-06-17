Suç örgütü lideri Sedat Peker'in firari Sezgin Baran Korkaz'a ait Paramount Otel'de kaldığını öne sürdüğü birçok isim peş peşe açıklamalarda bulundu, bazıları ise sessizliğini koruyor.
Çoğu hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, Ciner Grubu, otelde kaldığı belirlenen sunucu Veyis Ateş'in görevine son verdi.
Peki otelde kalan savunma sanayi başkanı, hakim ve 'gazeteci olduğunu' iddia eden bu isimler kimler?
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in ailesiyle birlikte konakladığı Temmuz 2020'de, Paramount Oteli'ni savunma sanayisi alanında yatırımları bulunan EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'nun işlettiği anlaşıldı. Demir, "Beni bir aile dostumuz davet etti. Gidene kadar neresi olduğunu dahi bilmiyordum. 10 küsür yıldır tanıdığım bir aile dostum, ‘Abi gel, pandemi ortamında emniyetli yerde tatil yapalım' dedi. Sahibi bir gün geldi göründü orada" şeklinde kendini savundu.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun da Paramount otelde kaldığı öne sürüldü. Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum’daki geceliği 100 bin TL’lik otelde ücretsiz kaldığını iddia eden organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu otelde Eylül’de 2020’de ailesi ile birlikte kaldığını kabul eden Toklu, buna karşılık 35 bin lira ödediğini ifade etti. Toklu, Sezgin Baran Korkmaz ile lobide ayaküstü tanıştırıldığını da kaydetti. Esat Toklu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Seda Peker hakkında “iftira”, “hakaret, “ kişisel verileri ele geçirmek” suçlarından dava açılmasını istedi.
Sunucu Veyis Ateş
Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, Veyis Ateş hakkında, "Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veyis Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak. Veysi. Senin kayıtlar da çıkacak" demişti. Bu iddiaların ardından otelde fotoğrafları ortaya çıkan Ateş'in Habertürk'teki işine son verildi. Veyis Ateş, henüz hiçbir açıklama yapmadı.
Beyaz TV'de programcısı Tahir Sarıkaya
Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de Uyan Türkiye'm isimli sabah programını sunan Tahir Sarıkaya'nın da Paramount Otel'de kaldığı ortaya çıktı. İntihar eden yurttaşları, " 'İntihar ediyorum, suçlu Erdoğan.' Sen kumar oyna, sen her şeyi yap ondan sonra 'zor durumdayım.'Bitcoin oyna, zor durumdayım, battım, oh... Bütün suçlu Erdoğan" sözleriyle hedef aldığı bilinen Sarıkaya'nın da otele ilişkin bir açıklaması bulunmuyor.
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük
Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün de sosyal medyada Cem Küçük'ün de Paramount Otel'de kaldığı iddia edilen bir fotoğraf paylaşıldı. Twitter hesabındaki paylaşımında Peker, “Çakma MİT’çi, süslü sülüye uyguladığım taktiği sana uygulayacam. Parça parça koparıp psikolojini bozacam. Önce seni delirteceğim, sonra tedavi edecem” demişti.
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı
Sedat Peker, Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aynı otelde kaldığını öne sürdü. Kütahyalı verdiği yanıtta iddiayı doğrularken şu ifadeleri kullandı:
"Sedat Peker geçen hafta pazar günü Cüneyt Özdemir yayınında rekor kısalıkta olan 9 saniyelik canlı bağlantıma karşı, kendisi de bugünkü videosunda 9 saniye benim ismimi geçirmiş Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK’nın misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi. "
Soylu'nun eski Koruma Müdürü Ekrem Güler
Sedat Peker, "Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı" iddiasında bulundu. Peker'in bahsettiği kişi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eski koruma müdürü Ekrem Güler.
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