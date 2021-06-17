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Sunucu Veyis Ateş

Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, Veyis Ateş hakkında, "Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veyis Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak. Veysi. Senin kayıtlar da çıkacak" demişti. Bu iddiaların ardından otelde fotoğrafları ortaya çıkan Ateş'in Habertürk'teki işine son verildi. Veyis Ateş, henüz hiçbir açıklama yapmadı.