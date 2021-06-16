Gazeteci Murat Ağırel: Sezgin Baran Korkmaz 12 gazetecinin kendisi tarafından maaşa bağlandığını söylüyor
Sezgin Baran Korkmaz'ın bir kısmı ortaya çıkan ses kaydının devamında, 12 gazeteciyi maaşa bağladığını söylediği iddia edildi.
Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, yurt dışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Habertürk TV programcısı Veyis Ateş’le yaptığı telefon görüşmesinde maaşa bağladığı 12 gazetecinin ismini verdiğini söyledi.
Ağırel, Halk TV’de katıldığı programda, Yılman’ın ortaya attığı ses kaydına ilişkin araştırma yaptığını belirterek, Korkmaz’ın 12 gazetecinin kendisi tarafından maaşa bağlandığını söylediğini öğrendiğini ifade etti.
“Bu konuyla ilgili birkaç kişiyi aradım. Konuşulan 2 dakikalık ses kaydı 12 dakikalıkmış. 10 milyon avrodan bahsediliyor ama 14 milyon avrodan bahsediliyor” diyen Ağırel, “Sezgin Baran Korkmaz 12 tane gazetecinin ismini veriyor. 12 gazetecinin kendisi tarafından maaşa bağlandığını söylüyor. Bu konuşmada şöyle geçiyor: Bu işler halledildikten sonra – neyse o iş – Korkmaz’ın dosyası halledildikten sonra, kimlerle hallediliyorsa, hukukla mı, İçişleri Bakanlığı’yla mı, istihbaratla mı, X bir kişiyle mi, herkes zan altında, bu iş halledildikten sonra, medya ayağı da konuşma yapılıyor, burada ‘Benim maaş verdiğim 12 gazeteci var, biz medya ayağını hallederiz’ gibi bir konuşma var.” ifadelerini kullandı.
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