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Peker, Berat Albayrak ile ilgili Adana Demirspor Başkanı ve Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak iddiasında bulundu. Peker, “Berat Albayrak Murat Sancak’ın evi var Hadımköy-Beylikdüzü taraflarında. Orada kalıyor” diye iddia etti.
SANCAK’TAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak, “Berat Albayrak’ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok” dedi.
Sancak açıklamasının devamında, “Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir evime hiç bir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım” diye belirtti.
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