<p>Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, 8. videosunu yayınladı.</p>
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Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, 8. videosunu yayınladı.

<p>Videoda dikkat çeken iddialarda bulunan Peker, istifasının ardından aylardır ortaya çıkmayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın nerede olduğuna dair konuştu.&nbsp;</p>
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Videoda dikkat çeken iddialarda bulunan Peker, istifasının ardından aylardır ortaya çıkmayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın nerede olduğuna dair konuştu. 

<p>Peker, Berat Albayrak ile ilgili Adana Demirspor Başkanı ve Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak iddiasında bulundu. Peker, “Berat Albayrak Murat Sancak’ın evi var Hadımköy-Beylikdüzü taraflarında. Orada kalıyor” diye iddia etti.</p><p><strong>SANCAK’TAN AÇIKLAMA</strong></p><p>Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak, “Berat Albayrak’ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok” dedi.</p><p>Sancak açıklamasının devamında, “Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir evime hiç bir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım” diye belirtti.</p>
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Peker, Berat Albayrak ile ilgili Adana Demirspor Başkanı ve Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak iddiasında bulundu. Peker, “Berat Albayrak Murat Sancak’ın evi var Hadımköy-Beylikdüzü taraflarında. Orada kalıyor” diye iddia etti.

SANCAK’TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak, “Berat Albayrak’ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok” dedi.

Sancak açıklamasının devamında, “Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir evime hiç bir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım” diye belirtti.

<p>Berat Albayrak'ın, Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı. Albayrak 2020 Kasım ayında istifa etmişti.&nbsp;<br></p>
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Berat Albayrak'ın, Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı. Albayrak 2020 Kasım ayında istifa etmişti. 

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