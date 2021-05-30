3

Peker, Berat Albayrak ile ilgili Adana Demirspor Başkanı ve Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak iddiasında bulundu. Peker, “Berat Albayrak Murat Sancak’ın evi var Hadımköy-Beylikdüzü taraflarında. Orada kalıyor” diye iddia etti.

SANCAK’TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Murat Sancak, “Berat Albayrak’ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok” dedi.

Sancak açıklamasının devamında, “Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir evime hiç bir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım” diye belirtti.