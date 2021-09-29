Pereira, Olimpiakos mücadelesi öncesinde sitem etti

"Bazen sorudan ziyade aslında o soru bir yorummuş gibi oluyor. Daha önce de söyledim, sürekli üçlü defans duyuyorum ama futbol bu değil, önemli olan dinamiklerdir. Futbolcularla nasıl bir ilişki yarattığınızdır. Pres yaptığınızda farklıdır, geriye çekildiğinizde farklıdır. Neden insanların saatlerce sistem konuştuğunu anlamıyorum. Önemli olan davranışlardır. Bence iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Daha sonra Serdar ve Pelkas sakatlandı. Sonra üç günde bir maç oynadığımız döneme girdik ama biz bunun üstesinden geldik. Şimdi sakatlar dönecek ve daha güçlü olacağız. Antrenmanlarda hataları düzeltecek zamanınız olmuyor. Önemli olan herkesin odaklanmasını sağlamaktır. Taktikten ziyade bunu sağlamak daha önemli."

