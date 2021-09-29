Pereira, Olimpiakos mücadelesi öncesinde sitem etti
Mücadeleyi değerlendiren Vitor Pereira, "Hiç şüphe yok ki güçlü bir maç olacak. İyi ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Bizim gibi büyük bir kulüp. Portekizli bir teknik direktörleri var ve arkadaşız. Tabii yarın rakip olacağız. Umarım yarın taraftarımızın enerjisi sahada olur çünkü buna ihtiyacımız var." diye konuştu.
"Bazen sorudan ziyade aslında o soru bir yorummuş gibi oluyor. Daha önce de söyledim, sürekli üçlü defans duyuyorum ama futbol bu değil, önemli olan dinamiklerdir. Futbolcularla nasıl bir ilişki yarattığınızdır. Pres yaptığınızda farklıdır, geriye çekildiğinizde farklıdır. Neden insanların saatlerce sistem konuştuğunu anlamıyorum. Önemli olan davranışlardır. Bence iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Daha sonra Serdar ve Pelkas sakatlandı. Sonra üç günde bir maç oynadığımız döneme girdik ama biz bunun üstesinden geldik. Şimdi sakatlar dönecek ve daha güçlü olacağız. Antrenmanlarda hataları düzeltecek zamanınız olmuyor. Önemli olan herkesin odaklanmasını sağlamaktır. Taktikten ziyade bunu sağlamak daha önemli."
"Caulker iyi bir oyuncu. Kendisine de açıkladım. İyi bir karakter ve iyi bir oyuncu ama benim sistemime uygun değildi. Steven Caulker'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun farkındayım ama arkada büyük boşluklar bıraktığımız sistemde maalesef ondan yararlanamazdım. Kim Min-Jae çok üst düzey bir oyuncu. Benim belki de bugüne kadar çalıştığım en iyi oyunculardan biri."
"Şu komik ki bazı gazeteciler bir oyuncuyu daha çok tutuyor, daha çok seviyor ama günün sonunda kararı ben veriyorum. Berisha'nın da diğer oyuncuların da performansından mutluyum. Her biri takım oyuncusu. Berisha da aynı şekilde. Çok fazla çalışıyor. Buraya geldiği gibi sahaya çıkmak zorunda kaldı. Tıpkı Crespo, Max Meyer gibi. Öz güvenlerini kazanmaya çalışıyorlar ama hepsinden mutluyum."
"Eğer eleştirilmek istemiyorsanız başka bir iş yapmanız lazım. İnsanlar barlarda kafelerde sürekli konuşurlar. Eleştiri de futbolun sihirli yönlerinden biri. İçeride sizin ne yaptığınızı bilmiyorlar ama sürekli konuşuyorlar. Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor. Ama ben buradayım ki benim hakkımda konuşuyorlar. İnsanların benim hakkımda konuşması canlı hissetiriyor ve buna alışmam gerekiyor."
"Hedefimiz yarın kazanmak. Grupta birbirine yakın takımlar var. Birbirine benzer takımlar. Bir takımın diğerlerinden üstün olduğunu düşünmüyorum. Biz de üç puan için yarın elimizden geleni yapacağız. Size Avrupa Ligi'ni kazanacağız dememi mi bekliyorsunuz? Ben gerçekçi biriyim, benim için önemli olan yarınki maç."
"Bazılarının biraz süreye ihtiyacı var. Burak Kapacak mesela genç ve kaliteli bir oyuncu ama 2. Lig'den geldi ve zamana ihtiyacı var. Ne zaman ne yapması gerektiğine dair taktiksel olarak hazırlanması gerekiyor. Ben bazı şeyleri tam olarak oyuncuya anlatamadan sahaya sürmek istemiyorum. Rotasyon yapmamız gerekiyor, rotasyon yapmadan bu tempoyu korumamız mümkün değil. Futbolcular robot değil. Elimde çok fazla çözüm yoktu, çok fazla rotasyon yapamadım. Benim için tüm oyuncular çok değerli. Buradan onlara bu mesajı verebilirim. Herkesi aynı gemide tutmaya çalışıyorum."
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