AYLAR SONRA GELEN İTİRAF
Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan bu aşı için aylar sonra bir itiraf geldi.
Pfizer'in viral aşılar için başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu Dr. Phil Dormitzer BioNTech'in kurucuları Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi ilk defa kamuoyu ile paylaştı.
Pfizer yetkilileri, virüsün tüm dünyaya yayılmaya başladığı Ocak 2020 ayında mRNA teknolojisi ile bir aşı geliştirme fikrini ortaya atan Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'ye; "Arkadaşlar bu iş yürümeyecek" cevabını verdi. Ancak Türeci ve Şahin ilk denemelerinin olumsuz yanıt almasına rağmen bu projeyi savundu.
mRNA teknolojisini fazla deneysel bulan Dr. Phil Dormitzer, bu kararı için "Çalışma varsayımım, (Covid-19'un) Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağıydı" itirafında bulundu.
ISRARLAR SAYESİNDE AŞI ÜRETİLDİ
Türeci ve Şahin'in bu ısrarı milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Araştırmalar Covid-19 aşısı olmayanların hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise tam 11 kat yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), nisan-temmuz aylarında görülen 600 bin Covid-19 vakası üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, aşı olmayanların, olanlara kıyasla virüsü kapma riskinin ortalama 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat fazla olduğunu açıkladı.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü