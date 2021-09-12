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Pfizer yetkilileri, virüsün tüm dünyaya yayılmaya başladığı Ocak 2020 ayında mRNA teknolojisi ile bir aşı geliştirme fikrini ortaya atan Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'ye; "Arkadaşlar bu iş yürümeyecek" cevabını verdi. Ancak Türeci ve Şahin ilk denemelerinin olumsuz yanıt almasına rağmen bu projeyi savundu.

mRNA teknolojisini fazla deneysel bulan Dr. Phil Dormitzer, bu kararı için "Çalışma varsayımım, (Covid-19'un) Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağıydı" itirafında bulundu.