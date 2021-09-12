<p>Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi mutasyonların da etkisiyle daha bulaşıcı hale geldi.&nbsp;</p>
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Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi mutasyonların da etkisiyle daha bulaşıcı hale geldi. 

<p>Dünya genelinde 4.6 milyonun üzerine cana mal olan koronavirüs pandemisi hala can almaya devam ediyor.</p>
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Dünya genelinde 4.6 milyonun üzerine cana mal olan koronavirüs pandemisi hala can almaya devam ediyor.

<p>2019 yılının sonlarında ilk kez Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüse karşı kısa sürede birçok aşı geliştirildi.&nbsp;</p><p>O aşıları geliştiren şirketlerden biri de Pfizer.</p>
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2019 yılının sonlarında ilk kez Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüse karşı kısa sürede birçok aşı geliştirildi. 

O aşıları geliştiren şirketlerden biri de Pfizer.

<p><strong>AYLAR SONRA GELEN İTİRAF</strong></p><p>Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan bu aşı için aylar sonra bir itiraf geldi.</p><p>Pfizer'in viral aşılar için başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu Dr. Phil Dormitzer BioNTech'in kurucuları Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi ilk defa kamuoyu ile paylaştı.</p>
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AYLAR SONRA GELEN İTİRAF

Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan bu aşı için aylar sonra bir itiraf geldi.

Pfizer'in viral aşılar için başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu Dr. Phil Dormitzer BioNTech'in kurucuları Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi ilk defa kamuoyu ile paylaştı.

<p><em><strong>İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre</strong></em>, Pfizer yöneticileri virüsün hızla kontrol altına alınacağını düşündüğü için başlangıçta bir koronavirüs aşısı geliştirme teklifini geri çevirdi.</p>
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İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Pfizer yöneticileri virüsün hızla kontrol altına alınacağını düşündüğü için başlangıçta bir koronavirüs aşısı geliştirme teklifini geri çevirdi.

<p>Pfizer yetkilileri, virüsün tüm dünyaya yayılmaya başladığı Ocak 2020 ayında mRNA teknolojisi ile bir aşı geliştirme fikrini ortaya atan Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'ye; <strong>"Arkadaşlar bu iş yürümeyecek"</strong>&nbsp;cevabını verdi. Ancak Türeci ve Şahin ilk denemelerinin olumsuz yanıt almasına rağmen bu projeyi savundu.</p><p>mRNA teknolojisini fazla deneysel bulan Dr. Phil Dormitzer, bu kararı için "<strong>Çalışma varsayımım, (Covid-19'un) Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağıydı</strong>" itirafında bulundu.&nbsp;</p>
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Pfizer yetkilileri, virüsün tüm dünyaya yayılmaya başladığı Ocak 2020 ayında mRNA teknolojisi ile bir aşı geliştirme fikrini ortaya atan Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'ye; "Arkadaşlar bu iş yürümeyecek" cevabını verdi. Ancak Türeci ve Şahin ilk denemelerinin olumsuz yanıt almasına rağmen bu projeyi savundu.

mRNA teknolojisini fazla deneysel bulan Dr. Phil Dormitzer, bu kararı için "Çalışma varsayımım, (Covid-19'un) Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağıydı" itirafında bulundu. 

<p><strong>ISRARLAR SAYESİNDE AŞI ÜRETİLDİ</strong></p><p>Türeci ve Şahin'in bu ısrarı milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Araştırmalar Covid-19 aşısı olmayanların hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise tam 11 kat yüksek olduğunu ortaya çıkardı.</p><p>ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), nisan-temmuz aylarında görülen 600 bin Covid-19 vakası üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, aşı olmayanların, olanlara kıyasla virüsü kapma riskinin ortalama 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat fazla olduğunu açıkladı.</p>
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ISRARLAR SAYESİNDE AŞI ÜRETİLDİ

Türeci ve Şahin'in bu ısrarı milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Araştırmalar Covid-19 aşısı olmayanların hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise tam 11 kat yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), nisan-temmuz aylarında görülen 600 bin Covid-19 vakası üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, aşı olmayanların, olanlara kıyasla virüsü kapma riskinin ortalama 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat fazla olduğunu açıkladı.

<p><strong>ÇİN DE HAREKETE GEÇTİ&nbsp;</strong></p><p>mRNA teknolojisinin başarısı sonrası Çin'den de flaş bir karar geldi. Çin merkezli Sinopharm yeni koronavirüs varyantlarına karşı mRNA tabanlı aşı geliştirdiklerini duyurdu.</p>
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ÇİN DE HAREKETE GEÇTİ 

mRNA teknolojisinin başarısı sonrası Çin'den de flaş bir karar geldi. Çin merkezli Sinopharm yeni koronavirüs varyantlarına karşı mRNA tabanlı aşı geliştirdiklerini duyurdu.

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