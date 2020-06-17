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. Şezlonglardan yürüyüş yollarına, soyunma kabinlerinden tuvaletlere kadar her alanda sosyal mesafe düzenlemesi ve hijyen çalışmaları yapıldı. Giriş çıkışların ayrı ve kontrol edilerek yapıldığı plajlarda, vatandaşlara Covid-19 tedbirleri için asılan bilgilendirme tabelaları ile bilgilendirme yapılıyor.