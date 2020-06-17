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Alanya sahilleri korona virüs tehlikesine karşı aldığı
önlemlerle birlikte yeni sezonda misafirlerini bekliyor. Damlataş Kleopatra
Plajı’nda Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ne (ALTİD) ait plaj büfesinde,
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ALTİD Başkanı Burhan Siliyapılan
çalışmaları yerinde inceledi.
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. Şezlonglardan yürüyüş yollarına, soyunma kabinlerinden tuvaletlere kadar her alanda sosyal mesafe düzenlemesi ve hijyen çalışmaları yapıldı. Giriş çıkışların ayrı ve kontrol edilerek yapıldığı plajlarda, vatandaşlara Covid-19 tedbirleri için asılan bilgilendirme tabelaları ile bilgilendirme yapılıyor.
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