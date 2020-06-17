<p><p class="MsoNormal">Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan plajlar, bütün dünyanın mücadele ettiği Covid-19’a karşı tedbirler alarak sezonu açtı. Kontrollü yeni sosyal hayat kuralları plajlara da yansıdı.<o:p></o:p></p><br></p>
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan plajlar, bütün dünyanın mücadele ettiği Covid-19’a karşı tedbirler alarak sezonu açtı. Kontrollü yeni sosyal hayat kuralları plajlara da yansıdı.


<p><p class="MsoNormal">Alanya sahilleri korona virüs tehlikesine karşı aldığı önlemlerle birlikte yeni sezonda misafirlerini bekliyor. Damlataş Kleopatra Plajı’nda Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ne (ALTİD) ait plaj büfesinde, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ALTİD Başkanı Burhan Siliyapılan çalışmaları yerinde inceledi.<o:p></o:p></p><br></p>
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Alanya sahilleri korona virüs tehlikesine karşı aldığı önlemlerle birlikte yeni sezonda misafirlerini bekliyor. Damlataş Kleopatra Plajı’nda Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ne (ALTİD) ait plaj büfesinde, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ALTİD Başkanı Burhan Siliyapılan çalışmaları yerinde inceledi.


<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Koronavirüs sürecinde halk sağlığının korunması amacı ile halkın kullanım alanlarında alınan tedbirlerin yanında, plajlarda korona revizyonuna tabii tutulurken, kontrollü yeni sosyal hayat kuralları plajlara da yansıdı.&nbsp;</span><br></p>
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Koronavirüs sürecinde halk sağlığının korunması amacı ile halkın kullanım alanlarında alınan tedbirlerin yanında, plajlarda korona revizyonuna tabii tutulurken, kontrollü yeni sosyal hayat kuralları plajlara da yansıdı. 

<p><p class="MsoNormal">. Şezlonglardan yürüyüş yollarına, soyunma kabinlerinden tuvaletlere kadar her alanda sosyal mesafe düzenlemesi ve hijyen çalışmaları yapıldı. Giriş çıkışların ayrı ve kontrol edilerek yapıldığı plajlarda, vatandaşlara Covid-19 tedbirleri için asılan bilgilendirme tabelaları ile bilgilendirme yapılıyor. </p><br></p>
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. Şezlonglardan yürüyüş yollarına, soyunma kabinlerinden tuvaletlere kadar her alanda sosyal mesafe düzenlemesi ve hijyen çalışmaları yapıldı. Giriş çıkışların ayrı ve kontrol edilerek yapıldığı plajlarda, vatandaşlara Covid-19 tedbirleri için asılan bilgilendirme tabelaları ile bilgilendirme yapılıyor.


<p>Ayrıca plaj büfelerinde servis yapan personelin maske kullanımı ve oturma alanlarında da sosyal mesafe tedbirleri alınarak hizmet vermeleri için gerekli düzenlemelerin yapıldığı görüldü.<o:p></o:p><br></p>
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Ayrıca plaj büfelerinde servis yapan personelin maske kullanımı ve oturma alanlarında da sosyal mesafe tedbirleri alınarak hizmet vermeleri için gerekli düzenlemelerin yapıldığı görüldü.

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