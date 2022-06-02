Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

Portekizli teknik direktör, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı. Samandıra personeliyle de tanışan teknik direktör daha sonra tesislerde bulunan çim sahaları gezdi.