Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 11:40
<p>Fenerbahçe tarafından görüşmelere başlandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.</p>

Fenerbahçe tarafından görüşmelere başlandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

<p>Jorge Jesus’a tesislerde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de eşlik etti.</p>

Jorge Jesus’a tesislerde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de eşlik etti.

<p>Portekizli teknik direktör, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı. Samandıra personeliyle de tanışan teknik direktör daha sonra tesislerde bulunan çim sahaları gezdi.</p>

Portekizli teknik direktör, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı. Samandıra personeliyle de tanışan teknik direktör daha sonra tesislerde bulunan çim sahaları gezdi.

<p>Ünlü çalıştırıcı Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı arması önünde fotoğraf çektirdi.</p>

Ünlü çalıştırıcı Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı arması önünde fotoğraf çektirdi.

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