Pringles 20 yılın ardından ilk kez logosunu değiştiriyor

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 09:49
<p>Pringles'ın Birleşik Krallık'ta ilk piyasaya sürülmesinden bu yana 30 yıl geçti. Marka bu vesileyle büyük bir değişiklik yapmaya karar verdi.<br></p>

Pringles'ın Birleşik Krallık'ta ilk piyasaya sürülmesinden bu yana 30 yıl geçti. Marka bu vesileyle büyük bir değişiklik yapmaya karar verdi.

<p>Şirket, 20 yıldır ilk kez logosunu değiştirerek bıyıklı maskotları Bay P'nin görünümünü değiştiriyor.<br></p>

Şirket, 20 yıldır ilk kez logosunu değiştirerek bıyıklı maskotları Bay P'nin görünümünü değiştiriyor.

<p>Dönüşümün ardından saçlarını kaybeden Bay P artık "cesur" yeni kaşlara ve süslü yeni bir kırmızı papyon ile modern bir emoji tarzı görünüme sahip.</p>

Dönüşümün ardından saçlarını kaybeden Bay P artık "cesur" yeni kaşlara ve süslü yeni bir kırmızı papyon ile modern bir emoji tarzı görünüme sahip.

<p>Mr. P'in özgün hali 1967'de New York'ta Arch Drummond tarafından tasarlandı. Maskot o zamandan beri küresel bir simge haline geldi. Hatta bir dönem The Simpsons'a konuk oyuncu olarak da katıldı.<br></p>

Mr. P'in özgün hali 1967'de New York'ta Arch Drummond tarafından tasarlandı. Maskot o zamandan beri küresel bir simge haline geldi. Hatta bir dönem The Simpsons'a konuk oyuncu olarak da katıldı.

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