<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Temmuz 2021 günü genel başkanı olduğu AKP mensuplarına yönelik videolu bir bayram mesajı yayınlandı.</p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Temmuz 2021 günü genel başkanı olduğu AKP mensuplarına yönelik videolu bir bayram mesajı yayınlandı.

<p>Erdoğan’ın canlı yayınlanan videoda, yorgun olduğu ve ara ara gözlerinin kapandığı görüldü. Erdoğan’ın kısa süre uyukladığı an ise Türkiye’nin gündemine oturdu.</p>
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Erdoğan’ın canlı yayınlanan videoda, yorgun olduğu ve ara ara gözlerinin kapandığı görüldü. Erdoğan’ın kısa süre uyukladığı an ise Türkiye’nin gündemine oturdu.

<p>Erdoğan’ın sağlık sorunu olduğu tartışmaları ortaya çıkarken, Tele1’de yayınlanan “5. Boyut” adlı programda Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık dikkat çeken açıklamalarda bulundu.</p>
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Erdoğan’ın sağlık sorunu olduğu tartışmaları ortaya çıkarken, Tele1’de yayınlanan “5. Boyut” adlı programda Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

<p>Erdoğan’ın geçmişteki sağlık sorunlarından bahseden Saltık, Cumhurbaşkanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama yapılması gerektiğini söyledi. Erdoğan’ın mutlak otorite olduğunu söyleyen Saltık, “Ülkeyi yöneten insanların sağlık verilerinin paylaşılması gerekir.” dedi.</p>
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Erdoğan’ın geçmişteki sağlık sorunlarından bahseden Saltık, Cumhurbaşkanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama yapılması gerektiğini söyledi. Erdoğan’ın mutlak otorite olduğunu söyleyen Saltık, “Ülkeyi yöneten insanların sağlık verilerinin paylaşılması gerekir.” dedi.

<p>Saltık açıklamasının devamında, Erdoğan’ın hastalığının kimi hekimlere göre epilepsi olduğunu öne sürdü. Epilepsi iddiasının yalanlanmadığını söyleyen Saltık, “Erdoğan’ın zaman ve mekan oryantasyonunu, yönelimini yitirdiğini görüyoruz. Bir de yakın geçmişte bir meslektaşımız Erdoğan’ın narsisistik kişilik bozukluğu olduğunu söylemişti.” diye konuştu.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Saltık açıklamasının devamında, Erdoğan’ın hastalığının kimi hekimlere göre epilepsi olduğunu öne sürdü. Epilepsi iddiasının yalanlanmadığını söyleyen Saltık, “Erdoğan’ın zaman ve mekan oryantasyonunu, yönelimini yitirdiğini görüyoruz. Bir de yakın geçmişte bir meslektaşımız Erdoğan’ın narsisistik kişilik bozukluğu olduğunu söylemişti.” diye konuştu.

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