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Saltık açıklamasının devamında, Erdoğan’ın hastalığının kimi hekimlere göre epilepsi olduğunu öne sürdü. Epilepsi iddiasının yalanlanmadığını söyleyen Saltık, “Erdoğan’ın zaman ve mekan oryantasyonunu, yönelimini yitirdiğini görüyoruz. Bir de yakın geçmişte bir meslektaşımız Erdoğan’ın narsisistik kişilik bozukluğu olduğunu söylemişti.” diye konuştu.
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